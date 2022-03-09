Российские банки сообщили о проблемах с выдачей синдицированных кредитов

Согласно письму АБР, если компания-заемщик попадает под санкции, иностранный банк из пула кредиторов получает право потребовать от нее досрочного возврата кредита или отменить предоставление новых траншей. Если санкции введены в отношении российского банка, то появляется вопрос о продолжении им кредитования в валюте. Ассоциация предложила ЦБ разработать системное решение этой проблемы, но варианты решений не привела.