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Финансы

Российские банки сообщили о проблемах с выдачей синдицированных кредитов

Ведомости

У банков в России появились проблемы с выдачей валютных кредитов в синдикатах с иностранными банками из-за антироссийских санкций, сообщил РБК со ссылкой на фрагмент письма Ассоциации банков России (АБР) Банку России. Подлинность документа подтвердил источник издания, знакомый с предложениями.

В письме АБР попросила ЦБ предусмотреть «системное решение» ситуаций с синдицированными валютными кредитами, когда санкции вводятся в отношении компании-заемщика или банка из пула кредиторов. Также банки попросили разработать механизм продолжения кредитования после приостановки выдачи новых траншей по синдицированным кредитам, если один из банков попал под санкции.

АБР призвала быстро запустить договоры финансирования участия в кредите, которые позволят привлекать деньги у разных инвесторов, в том числе физических лиц, которые имеют статус квалифицированных инвесторов.

Представитель ЦБ сообщил изданию, что регулятор получил письмо ассоциации и рассмотрит его в установленном порядке.

Согласно письму АБР, если компания-заемщик попадает под санкции, иностранный банк из пула кредиторов получает право потребовать от нее досрочного возврата кредита или отменить предоставление новых траншей. Если санкции введены в отношении российского банка, то появляется вопрос о продолжении им кредитования в валюте. Ассоциация предложила ЦБ разработать системное решение этой проблемы, но варианты решений не привела.

Ранее США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и другие страны ввели санкции в отношении России после начала ее спецоперации на Украине. Санкции были введены в отношении ВТБ, Промсвязьбанка, «Открытия», Совкомбанка, ВЭБ.РФ, банка «Россия», Новикомбанка, Сбербанка, Альфа-банка, Газпромбанка, МКБ и Россельхозбанка. Также западные страны ограничили привлечение финансирования для «Совкомфлота», РЖД, АЛРОСы, «Газпрома», «Ростелекома» и «Русгидро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных