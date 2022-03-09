Российские банки сообщили о проблемах с выдачей синдицированных кредитов
В письме АБР попросила ЦБ предусмотреть «системное решение» ситуаций с синдицированными валютными кредитами, когда санкции вводятся в отношении компании-заемщика или банка из пула кредиторов. Также банки попросили разработать механизм продолжения кредитования после приостановки выдачи новых траншей по синдицированным кредитам, если один из банков попал под санкции.
АБР призвала быстро запустить договоры финансирования участия в кредите, которые позволят привлекать деньги у разных инвесторов, в том числе физических лиц, которые имеют статус квалифицированных инвесторов.
Представитель ЦБ сообщил изданию, что регулятор получил письмо ассоциации и рассмотрит его в установленном порядке.
Согласно письму АБР, если компания-заемщик попадает под санкции, иностранный банк из пула кредиторов получает право потребовать от нее досрочного возврата кредита или отменить предоставление новых траншей. Если санкции введены в отношении российского банка, то появляется вопрос о продолжении им кредитования в валюте. Ассоциация предложила ЦБ разработать системное решение этой проблемы, но варианты решений не привела.
Ранее США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и другие страны ввели санкции в отношении России после начала ее спецоперации на Украине. Санкции были введены в отношении ВТБ, Промсвязьбанка, «Открытия», Совкомбанка, ВЭБ.РФ, банка «Россия», Новикомбанка, Сбербанка, Альфа-банка, Газпромбанка, МКБ и Россельхозбанка. Также западные страны ограничили привлечение финансирования для «Совкомфлота», РЖД, АЛРОСы, «Газпрома», «Ростелекома» и «Русгидро».