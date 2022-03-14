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Финансы

Правительство установило лимиты по займам для кредитных каникул

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в котором установлены максимальные размеры займов, по которым россияне смогут взять «кредитные каникулы», сообщила пресс-служба правительства.

«Кредитные каникулы» можно будет взять по следующим займам:

  • Потребительским кредитам максимум на 300 000 руб. для физлиц и 350 000 руб. для ИП;

  • По кредитным картам максимум на 100 000 руб.;

  • По автокредитам максимум на 700 000 руб.;

  • По ипотеке максимум на 6 млн руб. для Москвы, 4 млн руб. — для Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока, 3 млн руб. – для остальных регионов.

Заемщики могут обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября этого года, если их доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в 2021 г. Срок таких каникул составит от одного до шести месяцев, а оформить их можно на займы, выданные до 1 марта 2022 г.

8 марта президент Владимир Путин подписал первый пакет антикризисных мер. Документ предполагает в том числе мораторий на проверки в отношении малого и среднего бизнеса и ИТ-компаний, упрощение условий и порядка госзакупок, введение кредитных каникул для физлиц и бизнеса до 30 сентября, а также возможность для правительства дополнительно индексировать страховые пенсии, пенсионный коэффициент и фиксированную выплату к пенсиям. Такие меры были приняты на фоне антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных