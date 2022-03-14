Правительство установило лимиты по займам для кредитных каникул

8 марта президент Владимир Путин подписал первый пакет антикризисных мер. Документ предполагает в том числе мораторий на проверки в отношении малого и среднего бизнеса и ИТ-компаний, упрощение условий и порядка госзакупок, введение кредитных каникул для физлиц и бизнеса до 30 сентября, а также возможность для правительства дополнительно индексировать страховые пенсии, пенсионный коэффициент и фиксированную выплату к пенсиям. Такие меры были приняты на фоне антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на Украине.