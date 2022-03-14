Правительство установило лимиты по займам для кредитных каникул
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в котором установлены максимальные размеры займов, по которым россияне смогут взять «кредитные каникулы», сообщила пресс-служба правительства.
«Кредитные каникулы» можно будет взять по следующим займам:
Потребительским кредитам максимум на 300 000 руб. для физлиц и 350 000 руб. для ИП;
По кредитным картам максимум на 100 000 руб.;
По автокредитам максимум на 700 000 руб.;
По ипотеке максимум на 6 млн руб. для Москвы, 4 млн руб. — для Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока, 3 млн руб. – для остальных регионов.
Заемщики могут обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября этого года, если их доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в 2021 г. Срок таких каникул составит от одного до шести месяцев, а оформить их можно на займы, выданные до 1 марта 2022 г.
8 марта президент Владимир Путин подписал первый пакет антикризисных мер. Документ предполагает в том числе мораторий на проверки в отношении малого и среднего бизнеса и ИТ-компаний, упрощение условий и порядка госзакупок, введение кредитных каникул для физлиц и бизнеса до 30 сентября, а также возможность для правительства дополнительно индексировать страховые пенсии, пенсионный коэффициент и фиксированную выплату к пенсиям. Такие меры были приняты на фоне антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на Украине.