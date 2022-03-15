VK допустила технический дефолт по облигациям на $400 млн
VK допустила возможность технического дефолта по облигациям на $400 млн с погашением в 2025 г., следует из сообщения компании.
Такая вероятность появилась из-за того, что торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE) были приостановлены 3 марта. В случае, если торги приостанавливаются на 10 дней и более, держатели бондов в праве потребовать досрочного погашения. Как уточнили в VK, держатели смогут потребовать досрочного погашения уже 16 марта.
«Если компания не сможет успешно провести переговоры с держателями облигаций и не выплатит соответствующую сумму основного долга по облигациям в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, наступит событие дефолта в соответствии с условиями и положениями выпуска облигаций», — отмечается в сообщении.
По состоянию на 9 марта 2022 г. компания располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму около $190 млн. Из них $140 млн хранится в иностранной валюте, из которых около $80 млн хранится за пределами России для поддержания оборотного капитала международного бизнеса VK, следует из сообщения.
7 марта компания сообщила, что инициативная группа бондхолдеров «Ad Hoc Committee», которые владеют 72% объёма выпуска, наняла Houlihan Lokey в качестве финансового консультанта и Weil, Gotshal & Manges LLP — в качестве юридического консультанта. Теперь эти консультанты будут представлять интересы бондхолдеров в коммуникациях с «Яндексом».
«На сегодняшний день мы начали взаимодействовать с Houlihan и просим других держателей облигаций сообщить о себе Houlihan, чтобы могли состояться упорядоченные обсуждения между Yandex NV и держателями облигаций с целью найти справедливое и устойчивое решение для всех сторон», — отмечали в компании.