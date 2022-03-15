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Финансы

VK допустила технический дефолт по облигациям на $400 млн

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VK допустила возможность технического дефолта по облигациям на $400 млн с погашением в 2025 г., следует из сообщения компании. 

Такая вероятность появилась из-за того, что торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE) были приостановлены 3 марта. В случае, если торги приостанавливаются на 10 дней и более, держатели бондов в праве потребовать досрочного погашения. Как уточнили в VK, держатели смогут потребовать досрочного погашения уже 16 марта.

«Если компания не сможет успешно провести переговоры с держателями облигаций и не выплатит соответствующую сумму основного долга по облигациям в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, наступит событие дефолта в соответствии с условиями и положениями выпуска облигаций», — отмечается в сообщении. 

По состоянию на 9 марта 2022 г. компания располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму около $190 млн. Из них $140 млн хранится в иностранной валюте, из которых около $80 млн хранится за пределами России для поддержания оборотного капитала международного бизнеса VK, следует из сообщения. 

Ранее с аналогичной ситуацией по досрочному требованию погашения бондов столкнулся «Яндекс». Из-за приостановки торгов акциями «Яндекса» на бирже Nasdaq держатели бондов потребовали досрочного погашения. «Яндекс» размещал облигации на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2025 г.

7 марта компания сообщила, что инициативная группа бондхолдеров «Ad Hoc Committee», которые владеют 72% объёма выпуска, наняла Houlihan Lokey в качестве финансового консультанта и Weil, Gotshal & Manges LLP — в качестве юридического консультанта. Теперь эти консультанты будут представлять интересы бондхолдеров в коммуникациях с «Яндексом». 

«На сегодняшний день мы начали взаимодействовать с Houlihan и просим других держателей облигаций сообщить о себе Houlihan, чтобы могли состояться упорядоченные обсуждения между Yandex NV и держателями облигаций с целью найти справедливое и устойчивое решение для всех сторон», — отмечали в компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных