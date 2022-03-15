VK допустила технический дефолт по облигациям на $400 млн

По состоянию на 9 марта 2022 г. компания располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму около $190 млн. Из них $140 млн хранится в иностранной валюте, из которых около $80 млн хранится за пределами России для поддержания оборотного капитала международного бизнеса VK, следует из сообщения.