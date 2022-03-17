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Финансы

У Альфа-банка сменился крупнейший акционер

Ведомости

Новым крупнейшим акционером Альфа-банка стал член наблюдательного совета «Альфа-групп» Андрей Косогов, следует из материалов кредитной организации.

После выхода Германа Хана и Алексея Кузьмичева из состава акционеров, о чем банк объявил 15 марта, их доли (21% и 16,3% соответственно) перешли к Андрею Косогову, который ранее владел 3,67% акций банка. Теперь его доля составила почти 40,1%. Изменения в составе акционеров банка датированы 16 марта.

Как следует из материалов кредитной организации, Альфа-банк принадлежит люксембургской компании ABH Holdings. Доли владения в ABH Holdings распределились следующим образом: помимо пакета Косогова, Михаилу Фридману по-прежнему принадлежит 32,9%, Петру Авену - 12,4%, итальянской UniCredit S.p.A. — 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research — 3,9%.

Косогову 61 год. В 1992 г. он создал и возглавил чековый инвестиционный фонд «Альфа-Капитал». Он также является одним из акционеров инвестхолдинга LetterOne Михаила Фридмана и партнеров. В 2021 г. Forbes оценивал состояние Косогова в $1,4 млрд.

Евросоюз ввел санкции против Фридмана, Авена и еще нескольких бизнесменов 28 февраля. Великобритания сделала это 15 марта. Альфа-банк также попал под американские санкции. В частности, ему ограничили доступ к рынку капитала США. 1 марта оба бизнесмена заявили о намерении оспорить решение Брюсселя. 

В тот же день пресс-служба Альфа-банка сообщила, что Фридман и Авен покинут совет директоров кредитной организации. Банк также покинут два независимых директора — сооснователь и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных