У Альфа-банка сменился крупнейший акционер

После выхода Германа Хана и Алексея Кузьмичева из состава акционеров, о чем банк объявил 15 марта, их доли (21% и 16,3% соответственно) перешли к Андрею Косогову, который ранее владел 3,67% акций банка. Теперь его доля составила почти 40,1%. Изменения в составе акционеров банка датированы 16 марта.