У Альфа-банка сменился крупнейший акционер
Новым крупнейшим акционером Альфа-банка стал член наблюдательного совета «Альфа-групп» Андрей Косогов, следует из материалов кредитной организации.
После выхода Германа Хана и Алексея Кузьмичева из состава акционеров, о чем банк объявил 15 марта, их доли (21% и 16,3% соответственно) перешли к Андрею Косогову, который ранее владел 3,67% акций банка. Теперь его доля составила почти 40,1%. Изменения в составе акционеров банка датированы 16 марта.
Как следует из материалов кредитной организации, Альфа-банк принадлежит люксембургской компании ABH Holdings. Доли владения в ABH Holdings распределились следующим образом: помимо пакета Косогова, Михаилу Фридману по-прежнему принадлежит 32,9%, Петру Авену - 12,4%, итальянской UniCredit S.p.A. — 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research — 3,9%.
Косогову 61 год. В 1992 г. он создал и возглавил чековый инвестиционный фонд «Альфа-Капитал». Он также является одним из акционеров инвестхолдинга LetterOne Михаила Фридмана и партнеров. В 2021 г. Forbes оценивал состояние Косогова в $1,4 млрд.
Евросоюз ввел санкции против Фридмана, Авена и еще нескольких бизнесменов 28 февраля. Великобритания сделала это 15 марта. Альфа-банк также попал под американские санкции. В частности, ему ограничили доступ к рынку капитала США. 1 марта оба бизнесмена заявили о намерении оспорить решение Брюсселя.
В тот же день пресс-служба Альфа-банка сообщила, что Фридман и Авен покинут совет директоров кредитной организации. Банк также покинут два независимых директора — сооснователь и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий.