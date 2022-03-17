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Финансы

Bloomberg: JPMorgan обработал платеж России по еврооблигациям

Ведомости

JPMorgan обработал платежное поручение российского правительства, направленное на выплату купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. 

По данным агентства, JPMorgan является банком-корреспондентом, через который российские платежи уходят в банк Citigroup, выступающий в качестве платежного агента по облигациям. По словам одного из источников агентства, JPMorgan отправил деньги Citigroup после того, как получил соответствующие разрешения от властей США.

Представители JPMorgan и Citigroup от комментариев отказались. 

Ранее сегодня российский Минфин сообщил, что выплатил купонный доход по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн. О результатах зачисления средств министерство обещало сообщить дополнительно. 

США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию на Украине. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов. Он отметил, что возможность выплат по госдолгу в иностранной валюте зависит не от России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных