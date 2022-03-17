Bloomberg: JPMorgan обработал платеж России по еврооблигациям
JPMorgan обработал платежное поручение российского правительства, направленное на выплату купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, JPMorgan является банком-корреспондентом, через который российские платежи уходят в банк Citigroup, выступающий в качестве платежного агента по облигациям. По словам одного из источников агентства, JPMorgan отправил деньги Citigroup после того, как получил соответствующие разрешения от властей США.
Представители JPMorgan и Citigroup от комментариев отказались.
Ранее сегодня российский Минфин сообщил, что выплатил купонный доход по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн. О результатах зачисления средств министерство обещало сообщить дополнительно.
США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию на Украине. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов. Он отметил, что возможность выплат по госдолгу в иностранной валюте зависит не от России.