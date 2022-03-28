Европейский банк реконструкции и развития закрывает офисы в Москве и Минске

Россия была принята в ЕБРР в 1992 г. Банк приостановил инвестирование в российские проекты в 2014 г. после того, как страна попала под американские и европейские санкции в связи с присоединением Крыма. После президентских выборов в Белоруссии в 2020 г., результаты которых не признал целый ряд западных стран, ЕБРР отказался от финансирования госпроектов в республике. В ноябре прошлого года ЕБРР отказался от кредитования и частных проектов в Белоруссии.