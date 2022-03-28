Европейский банк реконструкции и развития закрывает офисы в Москве и Минске
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) закрывает свои представительства в Москве и Минске из-за военной спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении кредитной организации.
«Решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией в содействии с Белоруссией», — следует из заявления.
В ЕБРР отметили, что банк продолжит оказывать поддержку Украине и уже согласован первоначальный пакет помощи в размере 2 млрд евро для Украины и других пострадавших стран.
1 марта совет директоров ЕБРР проголосовал за введение санкций против России и Белоруссии. Члены совета директоров попросили совет управляющих одобрить резолюцию о принятии «жестких мер» в отношении обеих стран. Если она будет принята, доступ Москвы и Белоруссии к финансам ЕБРР будет приостановлен на неопределенный срок.
В настоящее время в состав ЕБРР входит 71 акционер — 69 стран, включая частично признанное Косово, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. У каждого акционера есть собственный представитель в совете управляющих ЕБРР, который является высшим руководящим органом банка. Совет управляющих делегирует большинство полномочий совету директоров, который отвечает за стратегическое руководство деятельностью банка.
Россия была принята в ЕБРР в 1992 г. Банк приостановил инвестирование в российские проекты в 2014 г. после того, как страна попала под американские и европейские санкции в связи с присоединением Крыма. После президентских выборов в Белоруссии в 2020 г., результаты которых не признал целый ряд западных стран, ЕБРР отказался от финансирования госпроектов в республике. В ноябре прошлого года ЕБРР отказался от кредитования и частных проектов в Белоруссии.