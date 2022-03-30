«Сбербанк» отменил одобренные на старых условиях заявки на ипотеку
«Сбербанк» отменил все подготовленные и одобренные на прежних условиях сделки по ипотеке, по которым кредитные договоры не были подписаны до 30 марта включительно, клиентам предложили подать новые заявки на ипотечный кредит по новым условиям, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на соцсети и финансовые форумы. Пользователи пожаловались, что банк аннулировал одобренные заявки по ставке 9,8%. Сейчас ставки по ипотеке в банке начинаются от 19%.
Многие клиенты должны были подписать сделки 30 марта или в начале апреля. Они уже собрали полный пакет документов, провели оценку недвижимости, оформили страховку, а некоторые оплатили услуги риелтора. Утром 30 марта стало понятно, что сделки проведут тем, у кого они должны были состояться 29 или 30 марта, а остальные должны подать новые заявки и пройти все процедуры заново.
В Сбербанке изданию пояснили, что банк изменил ставки по ипотеке с 1 марта. До 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредиты на ранее одобренных условиях. Однако если даже клиент подал заявку на ипотеку до 1 марта, но не вышел на сделку к 30 марта, ему придется подать новую заявку на кредит.
По словам клиентов банка, которые не смогли оформить уже одобренную ипотеку, у многих из них сделки были готовы к 29 марта, но по решению банка перенеслись на 31 марта – 1 апреля и позднее.
При этом в чате клиентов банка в Telegram сообщили, что назначенные на 30 марта сделки проходят. Клиенты, которые не успели оформить кредит, позвонили на горячую линию ЦБ, но там сообщили, что банк может отменить сделку, если кредитный договор не был подписан. Издание направило запрос в ЦБ.
28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых. После этого банки повысили ставки по вкладам и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке до 12% годовых, а сумму кредита увеличить до 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. для остальных регионов.