«Сбербанк» отменил одобренные на старых условиях заявки на ипотеку

«Сбербанк» отменил все подготовленные и одобренные на прежних условиях сделки по ипотеке, по которым кредитные договоры не были подписаны до 30 марта включительно, клиентам предложили подать новые заявки на ипотечный кредит по новым условиям, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на соцсети и финансовые форумы. Пользователи пожаловались, что банк аннулировал одобренные заявки по ставке 9,8%. Сейчас ставки по ипотеке в банке начинаются от 19%.