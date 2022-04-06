Госдума приняла закон о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает российские компании провести делистинг своих расписок с иностранных бирж. Также документом предполагается запрет на размещение расписок на иностранных площадках, передает «Интерфакс».
Закон должен вступить со дня официального опубликования после подписания президентом России, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начнет действовать через 10 дней после этого.
Согласно законопроекту, российским компаниям в течение пяти рабочих дней придется расторгнуть договоры с иностранными площадками о размещении депозитарных расписок. Держатели расписок при этом получат возможность конвертировать бумаги в акции, которые также торгуются на российских биржах.
Делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж с последующей конвертацией в российские ценные бумаги предложило провести Минэкономразвития.
После начала военной спецоперации на Украине Лондонская фондовая биржа (LSE) с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок. Остановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний с 28 февраля.