США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. Американские банки не имеют права проводить транзакции с участием Сбербанка, это же касается и его иностранных «дочек». При этом Сбербанк изначально избежал попадания в список SDN, что означает полные блокирующие санкции: блокировку активов в США и счетов в долларах.