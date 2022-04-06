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Финансы

США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Ведомости

США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, сообщается на сайте Белого дома. Данный вид санкций означает полную блокировку активов банков на территории страны, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. 

«Полные блокирующие санкции в отношении крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России Альфа-Банка. Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела», — говорится в сообщении Белого дома.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, «поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».

«Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях. Всю информацию о возможных изменениях в работе банка и его сервисов можно получить на нашем официальном сайте», — говорится в сообщении кредитной организации. 

На фоне новостей акции Сбербанка на Мосбирже дешевеют почти на 2,5%, до 150,4 руб. за бумагу на 17:20 по мск, свидетельствуют данные торгов. 

Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. Американские банки не имеют права проводить транзакции с участием Сбербанка, это же касается и его иностранных «дочек». При этом Сбербанк изначально избежал попадания в список SDN, что означает полные блокирующие санкции: блокировку активов в США и счетов в долларах.

В конце февраля под блокирующие санкции США, которые были введены после начала спецоперации на Украине, попали ВТБСовкомбанкНовикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк. США и ЕС ввели против России и ряд других экономических и персональных санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных