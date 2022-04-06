США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, сообщается на сайте Белого дома. Данный вид санкций означает полную блокировку активов банков на территории страны, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними.
«Полные блокирующие санкции в отношении крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России Альфа-Банка. Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела», — говорится в сообщении Белого дома.
В пресс-службе Сбербанка заявили, что введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, «поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».
«Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях. Всю информацию о возможных изменениях в работе банка и его сервисов можно получить на нашем официальном сайте», — говорится в сообщении кредитной организации.
На фоне новостей акции Сбербанка на Мосбирже дешевеют почти на 2,5%, до 150,4 руб. за бумагу на 17:20 по мск, свидетельствуют данные торгов.
Сбербанк сразу после начала военной операции на Украине был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. Американские банки не имеют права проводить транзакции с участием Сбербанка, это же касается и его иностранных «дочек». При этом Сбербанк изначально избежал попадания в список SDN, что означает полные блокирующие санкции: блокировку активов в США и счетов в долларах.
В конце февраля под блокирующие санкции США, которые были введены после начала спецоперации на Украине, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк. США и ЕС ввели против России и ряд других экономических и персональных санкций.