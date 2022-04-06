Великобритания объявила о заморозке активов Сбербанка и МКБ
Великобритания вводит новый пакет санкций против России из-за военной операции на Украине. В новый санкционный список попали Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ). Об этом говорится на сайте правительства Великобритании. Попадание в санкционный список Великобритании означает заморозку счетов организаций на территории этой страны, а также запрет на банковские операции и клиринг в фунтах стерлингов.
Великобритания объявила о блокирующих санкциях против Сбербанка вслед за США. Санкции против МКБ были введены еще в феврале, они предусматривали запрет транзакций и сделок гражданами США или на территории этой страны.
В пресс-службе МКБ сообщили, что объявленные сегодня Великобританией ограничительные меры «не оказывают существенного влияния на работу МКБ».
«Они направлены на заморозку активов на территории Великобритании, а мы не ведем активный бизнес в этой стране. Также эти новости никак не отразятся на обслуживании наших клиентов и сохранности их средств. Мы продолжаем работать в обычном режиме, полностью доступны приложения, мобильный и интернет-банк, все операции проходят в обычном режиме», — пояснили в банке.
В санкционный список Великобритании также внесены восемь россиян, в том числе гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, президент «Алросы» Сергей Иванов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, а также совладелец «СМП банка» Борис Ротенберг и совладелец «Акрона» Вячеслав Кантор.
Их активы в Великобритании будут заморожены, они также не смогут въезжать на территорию страны.
Кроме того, Великобритания вслед за США запрещает инвестиции в Россию, а также вводит запрет на импорт из России товаров из железа и стали. Также будет запрещен экспорт оборудования для переработки нефти. По утверждению британских властей, страна также откажется от угля из России к концу 2022 г.