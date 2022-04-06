Великобритания объявила о заморозке активов Сбербанка и МКБ

«Они направлены на заморозку активов на территории Великобритании, а мы не ведем активный бизнес в этой стране. Также эти новости никак не отразятся на обслуживании наших клиентов и сохранности их средств. Мы продолжаем работать в обычном режиме, полностью доступны приложения, мобильный и интернет-банк, все операции проходят в обычном режиме», — пояснили в банке.