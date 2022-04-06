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Финансы

Великобритания объявила о заморозке активов Сбербанка и МКБ

Ведомости

Великобритания вводит новый пакет санкций против России из-за военной операции на Украине. В новый санкционный список попали Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ). Об этом говорится на сайте правительства Великобритании. Попадание в санкционный список Великобритании означает заморозку счетов организаций на территории этой страны, а также запрет на банковские операции и клиринг в фунтах стерлингов.

Великобритания объявила о блокирующих санкциях против Сбербанка вслед за США. Санкции против МКБ были введены еще в феврале, они предусматривали запрет транзакций и сделок гражданами США или на территории этой страны. 

В пресс-службе МКБ сообщили, что объявленные сегодня Великобританией ограничительные меры «не оказывают существенного влияния на работу МКБ».

«Они направлены на заморозку активов на территории Великобритании, а мы не ведем активный бизнес в этой стране. Также эти новости никак не отразятся на обслуживании наших клиентов и сохранности их средств. Мы продолжаем работать в обычном режиме, полностью доступны приложения, мобильный и интернет-банк, все операции проходят в обычном режиме», — пояснили в банке.

В санкционный список Великобритании также внесены восемь россиян, в том числе гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, президент «Алросы» Сергей Иванов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, а также совладелец «СМП банка» Борис Ротенберг и совладелец «Акрона» Вячеслав Кантор.

Их активы в Великобритании будут заморожены, они также не смогут въезжать на территорию страны. 

Кроме того, Великобритания вслед за США запрещает инвестиции в Россию, а также вводит запрет на импорт из России товаров из железа и стали. Также будет запрещен экспорт оборудования для переработки нефти. По утверждению британских властей, страна также откажется от угля из России к концу 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных