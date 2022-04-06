Курс доллара на Мосбирже упал ниже 80 рублей
Курс доллара США по итогам торгов 6 апреля снизился до 79,7 руб. впервые с 23 февраля, курс евро опустился до 85,6 руб. впервые с 17 февраля, следует из данных Московской биржи. ЦБ установил официальный курс доллара на 7 апреля на уровне 82,6 руб., курс евро – 90,6 руб.
На фоне укрепления российской валюты глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что стоимость российского рубля якобы не отражает ситуацию в экономике страны. «Ограничения России и Центробанка в отношении россиян ведут к ситуации, в которой вы не должны делать выводов из стоимости валюты», — заявила Йеллен (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, экономика России «пошатнулась от санкций». Йеллен считает, что рублевый рынок несвободен, вывоз валюты и ее покупка ограничены властями, поэтому установленная цена российской валюты не отражает ее ценность.
2 марта власти России запретили вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне. Также ЦБ ограничил переводы россиян и компаний в валюте за рубеж, однако 1 апреля смягчил ограничения. Теперь физлица смогут переводить $10 000 в месяц со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом. Денежные переводы граждан недружественных стран приостановлены на полгода.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что в России нет оснований для реального дефолта: у страны есть необходимые ресурсы для обслуживания своего долга. Теоретически иностранные государства могут организовать искусственную дефолтную ситуацию, добавил он.