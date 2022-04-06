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Финансы

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 80 рублей

Ведомости

Курс доллара США по итогам торгов 6 апреля снизился до 79,7 руб. впервые с 23 февраля, курс евро опустился до 85,6 руб. впервые с 17 февраля, следует из данных Московской биржи. ЦБ установил официальный курс доллара на 7 апреля на уровне 82,6 руб., курс евро – 90,6 руб.

На фоне укрепления российской валюты глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что стоимость российского рубля якобы не отражает ситуацию в экономике страны. «Ограничения России и Центробанка в отношении россиян ведут к ситуации, в которой вы не должны делать выводов из стоимости валюты», — заявила Йеллен (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, экономика России «пошатнулась от санкций». Йеллен считает, что рублевый рынок несвободен, вывоз валюты и ее покупка ограничены властями, поэтому установленная цена российской валюты не отражает ее ценность.

2 марта власти России запретили вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне. Также ЦБ ограничил переводы россиян и компаний в валюте за рубеж, однако 1 апреля смягчил ограничения. Теперь физлица смогут переводить $10 000 в месяц со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом. Денежные переводы граждан недружественных стран приостановлены на полгода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что в России нет оснований для реального дефолта: у страны есть необходимые ресурсы для обслуживания своего долга. Теоретически иностранные государства могут организовать искусственную дефолтную ситуацию, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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