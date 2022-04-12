В правительстве предложили разделить платежи по евробондам
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций приняла предложения Минфина и Банка России и рекомендовала разделить платежи по евробондам для резидентов и нерезидентов. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Так, подкомиссия рекомендовала разделить платежи: «в пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, будут проводиться в прежнем порядке, — через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, — через российского платежного агента», — сообщили в Минфине.
Такие рекомендации были выработаны из-за «нарушения прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы», объяснили в министерстве. Выплаты по облигациям получают только те держатели евробондов, учет прав которых осуществляется в иностранной учетной системе.
«До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят», — подчеркнули в Минфине.
Помимо этого правительственная подкомиссия также рекомендовала осуществить досрочный выкуп бондов за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.
В конце марта газета «Коммерсантъ» сообщала, что российские держатели евробондов не получили выплаты, в отличие от иностранных. Платеж по евробондам идет за рубеж на счета банков-агентов, а возвращение его части российским клиентам блокируется европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream, уточняло издание.
6 апреля Минфин впервые полностью провел выплату по еврооблигациям в рублях из-за отказа иностранного банка-корреспондента исполнить поручения в валюте. Министерство сообщало, что в полном объеме исполнило обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 гг. на общую сумму $649,2 млн.
Из-за западных санкций в ответ на военную операцию на Украине около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд) оказалось заморожено. После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Всего было сделано пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах.
США с 4 апреля запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. Американский минфин запретил банку-корреспонденту JPMorgan обрабатывать платежи. В Белом доме заявили, что санкции призваны заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов.