В правительстве предложили разделить платежи по евробондам

Из-за западных санкций в ответ на военную операцию на Украине около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд) оказалось заморожено. После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Всего было сделано пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах.