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Huawei отключила поддержку карт «Мир» в фирменном магазине приложений

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Китайский производитель смартфонов Huawei отключил поддержку карт мир в своем магазине приложений AppGallery, сообщает «Интерфакс». 

«К сожалению, в настоящее время могут возникать трудности в добавлении банковской карты с платежной системой "Мир", мы работаем над решением этого вопроса. Пожалуйста, выберите номер мобильного телефона в качестве способа оплаты», — сказали агентству в службе поддержки Huawei.

Ранее Huawei также удалила из своего магазина приложения российских банков, которые попали под блокирующие санкции США — ВТБ, «Открытие» и Промсвязьбанк

С 10 марта платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay перестали работать с российскими картами Visa и Mastercard после того, как международные платежные системы прекратили работу в России из-за военной операции на Украине. Apple также сообщила о приостановке поддержки карт «Мир» в Apple Pay.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных