Набиуллина сообщила о «непростом периоде структурных изменений» для экономики
Российская экономика вступает в непростой период структурных изменений, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор.
«Наша экономика действительно вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке. Сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики», — сказала Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
Она отметила, что Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II — начале III квартала текущего года.
Комментируя уровень высокой инфляции, Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не собирается «любыми методами» возвращать инфляцию к целевому значению в 4% и по-прежнему ожидает достижения этого показателя в 2024 г. «Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее (инфляцию. — Ред.) ниже — это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее, дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции[…]», — заявила она.
«Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели, и нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товара, с низким предложением», — пояснила Набиуллина.
По последним данным Росстата, годовая инфляция на 8 апреля ускорилась до 17,5%. На 1 апреля индекс потребительских цен составлял 16,69%. Продовольственная инфляция на 8 апреля составила 19,1%.
Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. Целевого показателя инфляции, по прогнозам ЦБ, удастся достичь в 2024 г.