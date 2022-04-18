Набиуллина сообщила о «непростом периоде структурных изменений» для экономики

Комментируя уровень высокой инфляции, Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не собирается «любыми методами» возвращать инфляцию к целевому значению в 4% и по-прежнему ожидает достижения этого показателя в 2024 г. «Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее (инфляцию. — Ред.) ниже — это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее, дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции[…]», — заявила она.