Набиуллина сообщила о подключении к тестированию цифрового рубля еще 7 банков
Еще семь российских банков подключатся к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы, сейчас в этом процессе участвуют пять кредитных организаций, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«С января 2022 г. мы начали тестирование с банками. Сейчас участие в тестировании принимают пять банков, еще семь завершают доработки на своей стороне и подключатся к тестированию в ближайшие месяцы», — заявила Набиуллина (цитата по ТАСС).
Она рассказала, что в настоящее время ЦБ вместе с банками тестирует выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков россиянам и переводы между физлицами. В следующем году цифровой рубль планируется постепенно тестировать «на практике», чтобы проект развивался и был удобным для людей и бизнеса, добавила Набиуллина.
Согласно Стратегии развития финансового рынка до 2030 г. Минфина, полноценный запуск цифрового рубля произойдет до 2030 г. Предполагается, что ЦБ будет выпускать его в виде цифрового кода, а хранить его будут на электронных кошельках. С помощью цифрового рубля можно будет оплачивать покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.