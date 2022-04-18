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Финансы

Набиуллина сообщила о подключении к тестированию цифрового рубля еще 7 банков

Ведомости

Еще семь российских банков подключатся к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы, сейчас в этом процессе участвуют пять кредитных организаций, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

«С января 2022 г. мы начали тестирование с банками. Сейчас участие в тестировании принимают пять банков, еще семь завершают доработки на своей стороне и подключатся к тестированию в ближайшие месяцы», — заявила Набиуллина (цитата по ТАСС).

Она рассказала, что в настоящее время ЦБ вместе с банками тестирует выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков россиянам и переводы между физлицами. В следующем году цифровой рубль планируется постепенно тестировать «на практике», чтобы проект развивался и был удобным для людей и бизнеса, добавила Набиуллина.

Согласно Стратегии развития финансового рынка до 2030 г. Минфина, полноценный запуск цифрового рубля произойдет до 2030 г. Предполагается, что ЦБ будет выпускать его в виде цифрового кода, а хранить его будут на электронных кошельках. С помощью цифрового рубля можно будет оплачивать покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных