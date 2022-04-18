Набиуллина сообщила о подключении к тестированию цифрового рубля еще 7 банков

Согласно Стратегии развития финансового рынка до 2030 г. Минфина, полноценный запуск цифрового рубля произойдет до 2030 г. Предполагается, что ЦБ будет выпускать его в виде цифрового кода, а хранить его будут на электронных кошельках. С помощью цифрового рубля можно будет оплачивать покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.