«Тинькофф банк» подаст встречный иск к подавшим на него в суд клиентам

Издание уточняло, что списания средств произошло у тех, кто 27 февраля смог через банковское приложение конвертировать рубли в фунты, а фунты — в доллары: так можно было приобрести доллары примерно по 88 руб. При прямой конвертации в доллары курс составлял 150 руб.