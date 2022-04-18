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Финансы

«Тинькофф банк» подаст встречный иск к подавшим на него в суд клиентам

Ведомости

«Тинькофф банк» планирует подать встречные иски к клиентам, которые подали иски к банку за списание средств после обмена ими рублей на доллары с помощью промежуточной конвертации в фунты стерлингов. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе кредитной организации. 

«Мы планируем подавать встречные иски и отстаивать свою позицию в суде», — говорится в сообщении банка. 

30 марта Forbes сообщал, что у клиентов банка, которые в конце февраля выгодно обменяли рубли на доллары с помощью промежуточной конвертации в британский фунт, списали с карт миллионы рублей. 

Издание уточняло, что списания средств произошло у тех, кто 27 февраля смог через банковское приложение конвертировать рубли в фунты, а фунты — в доллары: так можно было приобрести доллары примерно по 88 руб. При прямой конвертации в доллары курс составлял 150 руб.

Сегодня Forbes сообщил, что клиенты направили судебные иски с требованием разблокировать их счета и признать списания денег неправомерными. Всего было подано около 10 исков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных