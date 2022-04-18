«Тинькофф банк» подаст встречный иск к подавшим на него в суд клиентам
«Тинькофф банк» планирует подать встречные иски к клиентам, которые подали иски к банку за списание средств после обмена ими рублей на доллары с помощью промежуточной конвертации в фунты стерлингов. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе кредитной организации.
«Мы планируем подавать встречные иски и отстаивать свою позицию в суде», — говорится в сообщении банка.
30 марта Forbes сообщал, что у клиентов банка, которые в конце февраля выгодно обменяли рубли на доллары с помощью промежуточной конвертации в британский фунт, списали с карт миллионы рублей.
Издание уточняло, что списания средств произошло у тех, кто 27 февраля смог через банковское приложение конвертировать рубли в фунты, а фунты — в доллары: так можно было приобрести доллары примерно по 88 руб. При прямой конвертации в доллары курс составлял 150 руб.
Сегодня Forbes сообщил, что клиенты направили судебные иски с требованием разблокировать их счета и признать списания денег неправомерными. Всего было подано около 10 исков.