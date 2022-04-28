Банк Дом.РФ снизил ставку по льготной ипотеке до 8,1%
Банк Дом.РФ начал принимать заявки на оформление кредитов на покупку квартир в новостройках по «Льготной ипотеке с господдержкой» по сниженной ставке от 8,1%, рассказал представитель банка.
Такая ставка распространяется на отдельные категории клиентов: тех, кто получает зарплату на карту банка, а также сотрудников медицинской и научной сфер, при условии электронной регистрации сделок в Росреестре и электронном подтверждении доходов с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Остальным заемщикам Дом.РФ снизил ставку по ипотеке до 9%, сказал представитель банка.
25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта, с 12 до 9% годовых, а также продлить программу до конца 2022 г. По словам президента, экономика России стабилизировалась, инфляция замедлилась, а это дает возможность для снижения ставки по льготной программе вслед за снижением ключевой ставки. Сейчас ключевая ставка – 17%, в эту пятницу совет директоров ЦБ понизит ставку до 15%, ожидают все участники консенсус-прогноза «Ведомостей».
Вслед за предложением Путина премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам оперативно подготовить правовые изменения для максимально быстрого снижения ставки по льготной ипотеке до 9%. 27 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин допустил расширение льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок недвижимости, если текущих мер будет недостаточно, писал РБК.
Правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки на новостройки в апреле 2020 г. по ставке 6,5%. Сейчас она действует до 1 июля 2022 г. С 1 апреля ставка выросла с 7 до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 12 млн с 3 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для регионов.
Дом.РФ уже получил около 300 заявок от потенциальных заемщиков. Первые сделки по обновленной программе банк проведет после вступления в силу постановления правительства РФ. Клиенты, которые получили одобрение по предыдущим условиям, после вступления в силу постановления смогут оформить кредиты по более низкой ставке, отметил представитель банка.
«Мы поддерживаем решение президента России о снижении ставки по госпрограмме, оно принято своевременно и поможет сохранить спрос на ипотеку, с одной стороны, с другой – поддержать строительный сектор и смежные с ним отрасли. Как ипотечно-строительный банк, мы решили сконцентрировать усилия на поддержке этого сегмента и предложили дисконт почти в 1 п. п., практически приблизив ставку к докризисному уровню, когда предельная стоимость кредита по программе была на уровне 7%», – отметил старший вице-президент банка Дом.РФ Алексей Косяков.
Ранее о снижении ставки до 9% по льготной ипотеке на новостройки объявил ВТБ. Банк также предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. При этом в ВТБ отметили, что клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях. Кредиты на недвижимость банк начнет выдавать после того, как вступит в силу соответствующее постановление правительства, говорится в сообщении ВТБ.
Сбербанк с 27 апреля открыл прием заявок по льготной ипотеке со ставкой 5% для сотрудников российских IT-компаний, сообщалось в Telegram-канале банка. Банк дает 18 млн руб. для городов-миллионников и 9 млн руб. для других населенных пунктов. Ипотека подходит для покупки квартиры в новостройке или для строительства дома, отмечается в сообщении Сбербанка.