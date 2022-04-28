Банк Дом.РФ снизил ставку по льготной ипотеке до 8,1%

Ранее о снижении ставки до 9% по льготной ипотеке на новостройки объявил ВТБ. Банк также предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. При этом в ВТБ отметили, что клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях. Кредиты на недвижимость банк начнет выдавать после того, как вступит в силу соответствующее постановление правительства, говорится в сообщении ВТБ.