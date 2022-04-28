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Российские банки попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот

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Российские банки обратились в ЦБ с просьбой отложить выпуск новых банкнот из-за сложностей с логистикой и техническим обслуживанием иностранного оборудования, пишут «РИА Новости». Такое письмо направила регулятору Ассоциация банков России (АБР).

«Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования», — следует из документа. АБР сообщает, что ряд импортеров банкоматов, к примеру Diebold Nixdorf и NCR, свернули работу в России после санкционных мер со стороны Запада. На этих производителей приходится 60% общего числа банкоматов в стране.

В марте 2021 г. Банк России объявил о разработке и выпуске в обращение шести модернизированных банкнот с обновленным защитным комплексом и дизайном. Тогда же ЦБ утвердил эскиз новой банкноты в 100 руб, а в январе 2022-го регулятор анонсировал ее выпуск в обращение в 2022 г.

На купюре будут изображены символы Москвы — Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и проч. На оборотной стороне будут изображены другие достопримечательности Центрального федерального округа России. На новой купюре номиналом в 5000 руб. вид Хабаровска планировали заменить на изображение Екатеринбурга. Обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 руб. планировалось выпустить в обращение в 2023 г., 500 руб. — в 2024 г. и 10 и 50 руб. — в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных