Российские банки попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот

На купюре будут изображены символы Москвы — Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и проч. На оборотной стороне будут изображены другие достопримечательности Центрального федерального округа России. На новой купюре номиналом в 5000 руб. вид Хабаровска планировали заменить на изображение Екатеринбурга. Обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 руб. планировалось выпустить в обращение в 2023 г., 500 руб. — в 2024 г. и 10 и 50 руб. — в 2025 г.