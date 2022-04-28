Чистый убыток VK вырос в 22 раза

Основной вклад, как и весь предыдущий год, в убыток вносит совместное предприятие VK и Сбербанка в сфере еды и перевозок «О2О холдинг» («Сберу» и VK принадлежит по 45%, еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников). В периметр «О2О» входят активы в сфере фудтеха — сервисы доставки еды Delivery Club (98%), «Самокат» (85%) и «Кухня на районе» (85%), сервис по автоматизации ресторанов r_keeper (99%) и производитель готовых рационов питания Performance Group (25%), а также транспорта — такси «Ситимобил» (97%), каршеринг «Ситидрайв» (77%) и картографический сервис «2ГИС» (3%). 15 апреля холдинг договорился продать активы агрегатора такси «Ситимобил» управляющей компании People & People – сделку закроют во II квартале.