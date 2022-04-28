Чистый убыток VK вырос в 22 раза
Чистый убыток VK (ранее Mail.ru Group) вырос в 22 раза в I квартале 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании по МСФО: он составил 55 млрд руб. против 2,5 млрд руб. убытка I квартала 2021 г. Скорректированный убыток VK от участия в совместных предприятиях составил 7,3 млрд против почти 1 млрд руб. за первые три месяца предыдущего года.
Основной вклад, как и весь предыдущий год, в убыток вносит совместное предприятие VK и Сбербанка в сфере еды и перевозок «О2О холдинг» («Сберу» и VK принадлежит по 45%, еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников). В периметр «О2О» входят активы в сфере фудтеха — сервисы доставки еды Delivery Club (98%), «Самокат» (85%) и «Кухня на районе» (85%), сервис по автоматизации ресторанов r_keeper (99%) и производитель готовых рационов питания Performance Group (25%), а также транспорта — такси «Ситимобил» (97%), каршеринг «Ситидрайв» (77%) и картографический сервис «2ГИС» (3%). 15 апреля холдинг договорился продать активы агрегатора такси «Ситимобил» управляющей компании People & People – сделку закроют во II квартале.
Убыток СП, приходящийся на долю VK, в I квартале вырос с 3,3 млрд руб. год назад до 5,1 млрд руб. В это число включен убыток в 1,8 млрд руб. от «Ситимобила», что в четыре раза превысило убыток за 2021 г. (1,2 млрд руб.). Скорректированный показатель EBITDA составил минус 6,4 млрд руб.
Вместе с этим общий оборот товаров (GMV) в СП со «Сбером» вырос в I квартале на 39% и достиг 56,3 млрд руб., выручка - на 118% до 22,5 млрд руб., говорится в отчете VK. Наибольшую долю GMV в СП принес сервис «Самокат»: оборот вырос на 161% до 18 млрд руб., выручка составила 15,3 млрд руб. Сервис доставки еды Delivery Club увеличил выручку на 75% в годовом выражении — почти до 5 млрд руб. Каршериг «Ситидрайв» нарастил оборот на 115% до 1,3 млрд руб.
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA (как % от GMV) составила -11%, что лучше показателя аналогичного периода прошлого года (-16%). Как указывается в сообщении компании, показатель вырос за счет пристального внимания к повышению операционной эффективности.
Сделка по созданию СП была закрыта в декабре 2019 г., по итогам прошлого года совокупный убыток СП составил 43,4 млрд руб., при этом выручка — 58,2 млрд руб., говорилось в отчете «Сбера» по МСФО за 2021 г. В конце марта «О2О-холдинг» искал покупателя для сервиса доставки готовой еды в Москве «Кухня на районе», проектом интересовался «Яндекс», писал РБК со ссылкой на источники.
Еще одно убыточное предприятие VK – участие группы в СП с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, USM International Алишера Усманова — «Aliexpress Россия», в котором VK принадлежит 15%. Убыток «Aliexpress Россия», приходящийся на долю VK, в I квартале составил 828 млн руб. против 478 млн руб. Образовательный сервис «Учи.ру» показал в I квартале прибыль в размере 37 млн руб. против 46 млн руб. год назад.
Общая выручка VK по МСФО за январь - март 2022 г. выросла на 9% к прошлому году, составив 30,9 млрд руб. Основной вклад в показатель вносит сегмент «Социальные сети и коммуникационные сервисы» – в первые три месяца 2022 г. выручка составила 14,6 млрд руб. (+9%). На втором месте идет сегмент игр: выручка выросла на 500 000 руб. до 11,5 млрд руб.
Компания вновь не стала публиковать прогноз на 2022 г. в финансовом отчете. «Учитывая сохраняющийся высокий уровень неопределенности, на данном этапе компания воздерживается от прогнозов», — сообщается в документе. VK также не будет проводить звонок по итогам деятельности, однако открыта для запросов на индивидуальные звонки, уточняется в отчете. Компания не раскрывала данные прогноза во время предыдущей публикации финансовых результатов в феврале.