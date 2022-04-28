Альфа-банк приостановит международные переводы в долларах в Белоруссии

В банке отметили, что ищут новых партнеров, чтобы восстановить международные переводы в долларах, однако «на это потребуется время». Клиенты банка по-прежнему могут переводить за границу суммы в евро. Платежи и переводы в долларах на территории Белоруссии и валютные карты работают в стандартном режиме.