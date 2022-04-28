Альфа-банк приостановит международные переводы в долларах в Белоруссии
Белорусский Альфа-банк приостановит международные переводы в долларах с 6 мая, говорится на сайте кредитной организации. Такое решение было принято из-за закрытия корреспондентского счета банка в Citibank, несмотря на то что белорусский банк не находится под санкциями.
Клиенты, которые ждут перевод в долларах из-за рубежа, должны сообщить отправителям, что платежные реквизиты с указанием Citibank в качестве банка-корреспондента будут действительны только до 6 мая.
В банке отметили, что ищут новых партнеров, чтобы восстановить международные переводы в долларах, однако «на это потребуется время». Клиенты банка по-прежнему могут переводить за границу суммы в евро. Платежи и переводы в долларах на территории Белоруссии и валютные карты работают в стандартном режиме.