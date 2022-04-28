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Финансы

Mastercard потеряла $34 млн от приостановки деятельности в России

Ведомости

Убытки международной платежной системы Mastercard после ухода из России и введения санкций в отношении отдельных клиентов составили $34 млн, следует из отчета компании за I квартал.

Показатель состоит из общих и административных расходов, в основном связанных с резервами по безнадежным остаткам некоторых клиентов, попавших под санкции, но компания компенсировала расходы сокращением обязательств на $30 млн по некоторым соглашениям с клиентами из-за прекращения работы в России, говорится в сообщении Mastercard.

Чистая прибыль Mastercard за I квартал увеличилась в 2 раза год к году, с $1,28 млрд до $2,6 млрд. Выручка росла на 24% — до $5,2 млрд, при этом доля бизнеса в России составляет лишь 1% от этого числа.

Активы компании за три месяца 2022 г. выросли на 1,35% — до $37,6 млрд. Общий платежный оборот (GDV) использования карт Mastercard по всему миру увеличился на 17% в сравнении с прошлым годом — до $1,9 трлн. Операционные расходы компании в I квартале выросли на $200 млн до $2,2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных