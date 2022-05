«Лукойл» объявил о делистинге депозитарных расписок за рубежом

29 апреля АФК «Система» направила в Минфин соответственное заявление, однако ответа министерства до сих пор не последовало. В тот же день «Газпром» объявил о делистинге своих депозитарных расписок на Лондонской (LSE) и Сингапурской фондовых биржах, а также направил в The Bank of New York Mellon указание о рассторжении депозитарного соглашения.