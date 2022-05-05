«Лукойл» объявил о делистинге депозитарных расписок за рубежом
С 27 апреля вступил в силу федеральный закон, запрещающий обращение и листинг депозитарных расписок российских эмитентов за рубежом. Исключения коснутся компаний, которым правительство разрешит сохранить размещение бумаг.
29 апреля АФК «Система» направила в Минфин соответственное заявление, однако ответа министерства до сих пор не последовало. В тот же день «Газпром» объявил о делистинге своих депозитарных расписок на Лондонской (LSE) и Сингапурской фондовых биржах, а также направил в The Bank of New York Mellon указание о рассторжении депозитарного соглашения.
3 марта Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги депозитарными расписками российских эмитентов на неопределенный срок на фоне начала военной спецоперации на Украине. Меры затронули компании, зарегистрированные не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Еще раньше, с 28 февраля, американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний.