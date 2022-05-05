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Финансы

«Лукойл» объявил о делистинге депозитарных расписок за рубежом

Ведомости

Российская нефтегазовая компания «Лукойл» направила уведомления о прекращении листинга депозитарных расписок на иностранных биржах, сообщает компания.

С 27 апреля вступил в силу федеральный закон, запрещающий обращение и листинг депозитарных расписок российских эмитентов за рубежом. Исключения коснутся компаний, которым правительство разрешит сохранить размещение бумаг.

29 апреля АФК «Система» направила в Минфин соответственное заявление, однако ответа министерства до сих пор не последовало. В тот же день «Газпром» объявил о делистинге своих депозитарных расписок на Лондонской (LSE) и Сингапурской фондовых биржах, а также направил в The Bank of New York Mellon указание о рассторжении депозитарного соглашения.

3 марта Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги депозитарными расписками российских эмитентов на неопределенный срок на фоне начала военной спецоперации на Украине. Меры затронули компании, зарегистрированные не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Еще раньше, с 28 февраля, американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных