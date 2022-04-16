Путин подписал закон о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж
Президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в отечественные ценные бумаги. Расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок компаниям РФ придется в течение пяти рабочих дней, следует из документа.
Закон 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ» опубликован в субботу на официальном портале правовой информации, 6 апреля документ приняли депутаты Госдумы.
Законопроект обязывает российские компании провести делистинг своих расписок с иностранных бирж, также документом предполагается запрет на размещение расписок на иностранных площадках, передавал «Интерфакс». Запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начнет действовать через 10 дней со дня официального опубликования после подписания президентом России.
Согласно законопроекту, российским компаниям в течение пяти рабочих дней придется расторгнуть договоры с иностранными площадками о размещении депозитарных расписок. Держатели расписок при этом получат возможность конвертировать бумаги в акции, которые также торгуются на российских биржах.
Делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж с последующей конвертацией в российские ценные бумаги предложило провести Минэкономразвития.
После начала военной спецоперации на Украине Лондонская фондовая биржа (LSE) с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок. Остановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний с 28 февраля.