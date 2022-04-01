Решетников анонсировал делистинг расписок российских компаний с западных бирж

После начала военной спецоперации на Украине Лондонская фондовая биржа (LSE) с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок. Остановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний с 28 февраля.