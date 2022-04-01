Решетников анонсировал делистинг расписок российских компаний с западных бирж
Депозитарные расписки российских компаний, которые торгуются на западных фондовых биржах, будут обязаны вернуться на российский фондовый рынок, если правительство не примет иного решения. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс». Причиной такого решения является существенная разница в стоимости бумаг на российских и иностранных биржах.
«Наши российские акции, российские эмитенты, если не будет принято правительством иного решения, обязаны будут вернуться сюда[…] Теперь акционеры, которые владеют этими расписками, имеют возможность обратиться и конвертировать эти расписки в акции, которые уже обращаются на наших фондовых рынках, здесь, дома», — сказал министр.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщало, что Минэкономразвития предложило провести делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.
Сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что американский Bank of New York Mellon (BNY Mellon), выступающий эмитентом по программам ADR и GDR российских компаний и банков, направил владельцам депозитарных расписок предложение о расконвертации (переводе в локальные акции) этих ценных бумаг.
Это коснется 31 выпуска депозитарных расписок 16 эмитентов, в том числе «Газпрома», НОВАТЭКа, «Норильского никеля», ВТБ, уточняло издание.
После начала военной спецоперации на Украине Лондонская фондовая биржа (LSE) с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок. Остановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний. Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний с 28 февраля.
Кроме того, Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США (FINRA) заморозило внебиржевые торги акциями ряда российских компаний с листингом в США.