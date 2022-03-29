Минэкономразвития предложило делистинг бумаг российских компаний с иностранных бирж
Минэкономразвития предложило провести делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж с последующей конвертацией в российские ценные бумаги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с законопроектом.
В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что данный механизм прорабатывается.
После начала военной спецоперации на Украине Лондонская фондовая биржа (LSE) с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок. Остановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Соединенном Королевстве и на Кипре, – En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Всего в список бумаг, допуск к которым приостановлен, вошли 27 компаний.
Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний с 28 февраля.
Кроме того, Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США (FINRA) заморозило внебиржевые торги акциями ряда российских компаний с листингом в США.