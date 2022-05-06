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Финансы

ЦБ предупредил о возможных замедлениях операций в платежной системе

Ведомости

Банк России предупредил о замедлении операций в платежной системе из-за проведения технических работ, сообщается на сайте регулятора.

«В связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в Системе передачи финансовых сообщений. Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее», — говорится в сообщении. Все средства клиентов сохранны, уточняет регулятор.

С 09:38 по московскому времени все сервисы платежной системы ЦБ, а также системы передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме, сообщили позже в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных