ЦБ предупредил о возможных замедлениях операций в платежной системе
Банк России предупредил о замедлении операций в платежной системе из-за проведения технических работ, сообщается на сайте регулятора.
«В связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в Системе передачи финансовых сообщений. Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее», — говорится в сообщении. Все средства клиентов сохранны, уточняет регулятор.
С 09:38 по московскому времени все сервисы платежной системы ЦБ, а также системы передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме, сообщили позже в ЦБ.