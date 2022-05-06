ЦБ предупредил о возможных замедлениях операций в платежной системе

«В связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в Системе передачи финансовых сообщений. Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее», — говорится в сообщении. Все средства клиентов сохранны, уточняет регулятор.