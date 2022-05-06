ЦБ рассказал о схеме мошенничества c «проверкой» утечки данных
Мошенники предлагают потенциальным жертвам проверить, не попали ли данные их счетов или карт в руки третьих лиц, чтобы украсть банковские данные человека, говорится на сайте ЦБ.
«Злоумышленники предлагают гражданам проверить, не попали ли данные счета или карты в руки третьих лиц. Для этого человеку присылают по электронной почте или иным способом ссылку на сайт, якобы проверяющий утечку банковских сведений. Как только жертва введет на этом сайте свои банковские данные, они оказываются у настоящих мошенников», — говорится в сообщении.
После этого мошенники могут украсть деньги владельца карты или использовать его данные в противоправных целях, добавили в регуляторе. ЦБ напомнил, что не существует сайтов, на которых можно проверить факт утечки банковских данных. Регулятор призвал не вводить данные своего счета или карты и персональные данные на сомнительных сайтах и не переходить по ссылкам из подозрительных электронных писем и СМС.