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Финансы

ЦБ рассказал о схеме мошенничества c «проверкой» утечки данных

Ведомости

Мошенники предлагают потенциальным жертвам проверить, не попали ли данные их счетов или карт в руки третьих лиц, чтобы украсть банковские данные человека, говорится на сайте ЦБ.

«Злоумышленники предлагают гражданам проверить, не попали ли данные счета или карты в руки третьих лиц. Для этого человеку присылают по электронной почте или иным способом ссылку на сайт, якобы проверяющий утечку банковских сведений. Как только жертва введет на этом сайте свои банковские данные, они оказываются у настоящих мошенников», — говорится в сообщении.

После этого мошенники могут украсть деньги владельца карты или использовать его данные в противоправных целях, добавили в регуляторе. ЦБ напомнил, что не существует сайтов, на которых можно проверить факт утечки банковских данных. Регулятор призвал не вводить данные своего счета или карты и персональные данные на сомнительных сайтах и не переходить по ссылкам из подозрительных электронных писем и СМС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных