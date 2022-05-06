ЦБ рассказал о схеме мошенничества c «проверкой» утечки данных

После этого мошенники могут украсть деньги владельца карты или использовать его данные в противоправных целях, добавили в регуляторе. ЦБ напомнил, что не существует сайтов, на которых можно проверить факт утечки банковских данных. Регулятор призвал не вводить данные своего счета или карты и персональные данные на сомнительных сайтах и не переходить по ссылкам из подозрительных электронных писем и СМС.