ЦБ сообщил о сокращении международных резервов за неделю на $14 млрд

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе заморозили около половины ее золотовалютных резервов, или около $300 млрд. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готовит меры по правовой защите замороженных в США резервов на случай любого развития ситуации.