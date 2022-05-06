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Финансы

ЦБ сообщил о сокращении международных резервов за неделю на $14 млрд

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Международные резервы Банка России за неделю сократились на $14 млрд до $593,1 млрд, говорится на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 29 апреля составили 593,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 14,0 млрд долларов США, или на 2,3%, в основном в результате отрицательной переоценки», — сообщили в ЦБ.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе заморозили около половины ее золотовалютных резервов, или около $300 млрд. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готовит меры по правовой защите замороженных в США резервов на случай любого развития ситуации.

Из-за заморозки золотовалютных резервов ЦБ президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» с 1 апреля перевести платежи за поставки газа недружественным странам в рубли. Согласно новой схеме, компания-импортер должна перевести в «Газпромбанк» оплату за газ в долларах или евро. Затем банк конвертирует их в рубли и переводит на счет «Газпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных