ЦБ сообщил о сокращении международных резервов за неделю на $14 млрд
Международные резервы Банка России за неделю сократились на $14 млрд до $593,1 млрд, говорится на сайте регулятора.
«Международные резервы по состоянию на 29 апреля составили 593,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 14,0 млрд долларов США, или на 2,3%, в основном в результате отрицательной переоценки», — сообщили в ЦБ.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе заморозили около половины ее золотовалютных резервов, или около $300 млрд. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готовит меры по правовой защите замороженных в США резервов на случай любого развития ситуации.
Из-за заморозки золотовалютных резервов ЦБ президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» с 1 апреля перевести платежи за поставки газа недружественным странам в рубли. Согласно новой схеме, компания-импортер должна перевести в «Газпромбанк» оплату за газ в долларах или евро. Затем банк конвертирует их в рубли и переводит на счет «Газпрома».