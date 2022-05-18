РБК узнал о закрытии счетов российских банков в Deutsche Bank

Издание направило запрос в Deutsche Bank и другие крупные банки Европы. В финском Nordea Bank рассказали, что прекратили обрабатывать платежи в Россию и из нее из-за санкций. Нидерландская банковская группа ING заявила, что внимательно следит за ситуацией для «адаптации своих решений». Представитель группы Raiffeisenbank International (RBI) ранее сообщил изданию, что компания закрыла корреспондентские счета нескольких российских банков в апреле. В банке не назвали организации, чьи счета были закрыты, но отметили, что это не коснулось российской «дочки» — Райффайзенбанка.