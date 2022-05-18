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Финансы

РБК узнал о закрытии счетов российских банков в Deutsche Bank

Ведомости

Deutsche Bank в Германии закрыл корреспондентские счета нескольких российских банков в апреле этого года, сообщил РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

По словам одного из собеседников издания, в середине марта Deutsche Bank уведомил российские кредитные организации о закрытии счетов 8 апреля. Фактически счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля. Такая мера коснулась многих крупных банков в России, отметил он.

Второй собеседник издания рассказал, что Deutsche Bank в марте закрыл счета российских банков, которые не попали под санкции. У немецкого банка есть несколько корреспондентских счетов в небольших российских банках, у которых мало операций. Однако если число операций растет, Deutsche Bank закрывает счет, добавил источник.

Издание направило запрос в Deutsche Bank и другие крупные банки Европы. В финском Nordea Bank рассказали, что прекратили обрабатывать платежи в Россию и из нее из-за санкций. Нидерландская банковская группа ING заявила, что внимательно следит за ситуацией для «адаптации своих решений». Представитель группы Raiffeisenbank International (RBI) ранее сообщил изданию, что компания закрыла корреспондентские счета нескольких российских банков в апреле. В банке не назвали организации, чьи счета были закрыты, но отметили, что это не коснулось российской «дочки» — Райффайзенбанка.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе в отношении нескольких банков. Также Евросоюз отключил 7 российских банков от системы SWIFT и обсуждает отключение еще 3 организаций в рамках шестого пакета санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных