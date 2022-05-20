Первый вице-президент Газпромбанка Камышев покинул пост в связи с запуском собственных проектов
Первый вице-президент и член правления Газпромбанка Денис Камышев поменял место работы. Он прекратил деятельность в банке в апреле: в частности, вышел из состава правления и оставил должность первого вице-президента, поскольку решил заняться собственными бизнес-проектами в области консультирования.
Об этом «Ведомостями» сообщил представитель Газпромбанка.
До Газпромбанка Камышев работал партнером консультационной практики в компании Ernst & Young. Первым вице-президентом Газпромбанка Камышев стал в июне 2013 г., с июля 2017 г. вошел в правление организации.
В мае сообщалось о введении США санкций против топ-менеджеров российских кредитных организаций, в том числе Газпромбанка. Представитель Белого дома США говорил, что решение принято, чтобы «создать пугающий эффект».