Первый вице-президент Газпромбанка Камышев покинул пост в связи с запуском собственных проектов

Первый вице-президент и член правления Газпромбанка Денис Камышев поменял место работы. Он прекратил деятельность в банке в апреле: в частности, вышел из состава правления и оставил должность первого вице-президента, поскольку решил заняться собственными бизнес-проектами в области консультирования.