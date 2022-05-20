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Первый вице-президент Газпромбанка Камышев покинул пост в связи с запуском собственных проектов

Ведомости

Первый вице-президент и член правления Газпромбанка Денис Камышев поменял место работы. Он прекратил деятельность в банке в апреле: в частности, вышел из состава правления и оставил должность первого вице-президента, поскольку решил заняться собственными бизнес-проектами в области консультирования. 

Об этом «Ведомостями» сообщил представитель Газпромбанка.

До Газпромбанка Камышев работал партнером консультационной практики в компании Ernst & Young. Первым вице-президентом Газпромбанка Камышев стал в июне 2013 г., с июля 2017 г. вошел в правление организации.

В мае сообщалось о введении США санкций против топ-менеджеров российских кредитных организаций, в том числе Газпромбанка. Представитель Белого дома США говорил, что решение принято, чтобы «создать пугающий эффект».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных