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Финансы

Законопроект о накопительной пенсии могут внести в Госдуму до 31 июля

Ведомости

Законопроект о реформе накопительной пенсии, который разработали Минфин и ЦБ, должен поступить на рассмотрение в Госдуму в этом году, возможно, до конца весенней сессии, сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он рассказал, что законопроект уже обсудили, а основные разногласия устранены. В документе сохраняются планы по налоговому вычету в 6%, софинансированию со стороны государства и страхованию накоплений до 1,4 млн руб. Однако источники «Известий» в ЦБ, Госдуме и Минфине сомневаются, что реформа будет проведена в этом году. В пресс-службах Минфина и ЦБ не ответили на запросы издания. В пресс-службе ПФР от комментариев отказались.

В России средства для выплаты так называемых страховых пенсий отчисляет в Пенсионный фонд работодатель, если сотрудник работает у него официально. Накопительная часть — это прибавка к пенсионным выплатам по старости. Она формировалась на специальном лицевом счете с 2002 г. за счет страховых взносов от работодателя — 6% со всех взносов. C 2014 г. накопительная часть пенсии была заморожена. С того времени отчисления идут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

В конце октября 2019 г. Минфин опубликовал законопроект о реформе накопительной пенсии. Главное отличие предлагаемой системы от той, что была заморожена правительством в 2014 г., – необходимость самостоятельно позаботиться о пенсионных сбережениях. Таким образом власти хотят дать гражданам возможность за счет личных взносов и «при стимулирующей поддержке государства» увеличить свою будущую пенсию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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