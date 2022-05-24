Законопроект о накопительной пенсии могут внести в Госдуму до 31 июля

В России средства для выплаты так называемых страховых пенсий отчисляет в Пенсионный фонд работодатель, если сотрудник работает у него официально. Накопительная часть — это прибавка к пенсионным выплатам по старости. Она формировалась на специальном лицевом счете с 2002 г. за счет страховых взносов от работодателя — 6% со всех взносов. C 2014 г. накопительная часть пенсии была заморожена. С того времени отчисления идут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.