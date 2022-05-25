DPA: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 млрд евро
Европейский союз в рамках санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро, передает немецкое издание Spiegel со ссылкой на агентство DPA.
Как сообщает издание, Еврокомиссия собирается представить законопроект, который должен разрешить конфискацию замороженных российских активов. Эти деньги планируется использовать для восстановления Украины. «Мы должны использовать для этого все возможное — если возможно, и российские активы, которые мы заморозили», — отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В начале марта, как отмечает агентство, было создано специальное подразделение ЕС для обеспечения лучшего сотрудничества между странами ЕС и отслеживания активов бизнесменов. Спустя месяц был подведен первый итог: к тому времени в государствах ЕС было заморожено активов на сумму 29,5 млрд евро, из которых 6,7 млрд евро пришлось на активы бизнесменов. К этой сумме добавились замороженные активы российского ЦБ.
Агентство Reuters ранее писало, что Латвия, Литва, Эстония и Словакия подготовили письмо для министров финансов стран — членов ЕС, в котором призывают конфисковать российские активы и направить на восстановление Украины после окончания военных действий. При этом страны считают, что если законных путей конфискации российских активов найти не удастся, их «можно использовать как рычаг» и разморозить только тогда, когда Россия сама компенсирует Украине убытки.
Ранее власти США и ЕС предложили использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Глава минфина Германии Кристиан Линднер заявлял, что G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных резервов ЦБ для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение было бы незаконным, вопиющим и потребовало бы соответствующего ответа. Он назвал это «фактически прямым воровством».