DPA: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 млрд евро

В начале марта, как отмечает агентство, было создано специальное подразделение ЕС для обеспечения лучшего сотрудничества между странами ЕС и отслеживания активов бизнесменов. Спустя месяц был подведен первый итог: к тому времени в государствах ЕС было заморожено активов на сумму 29,5 млрд евро, из которых 6,7 млрд евро пришлось на активы бизнесменов. К этой сумме добавились замороженные активы российского ЦБ.