Газета
Финансы

DPA: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 млрд евро

Ведомости

Европейский союз в рамках санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро, передает немецкое издание Spiegel со ссылкой на агентство DPA.

Как сообщает издание, Еврокомиссия собирается представить законопроект, который должен разрешить конфискацию замороженных российских активов. Эти деньги планируется использовать для восстановления Украины. «Мы должны использовать для этого все возможное — если возможно, и российские активы, которые мы заморозили», — отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В начале марта, как отмечает агентство, было создано специальное подразделение ЕС для обеспечения лучшего сотрудничества между странами ЕС и отслеживания активов бизнесменов. Спустя месяц был подведен первый итог: к тому времени в государствах ЕС было заморожено активов на сумму 29,5 млрд евро, из которых 6,7 млрд евро пришлось на активы бизнесменов. К этой сумме добавились замороженные активы российского ЦБ.

Агентство Reuters ранее писало, что Латвия, Литва, Эстония и Словакия подготовили письмо для министров финансов стран — членов ЕС, в котором призывают конфисковать российские активы и направить на восстановление Украины после окончания военных действий. При этом страны считают, что если законных путей конфискации российских активов найти не удастся, их «можно использовать как рычаг» и разморозить только тогда, когда Россия сама компенсирует Украине убытки.

Ранее власти США и ЕС предложили использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Глава минфина Германии Кристиан Линднер заявлял, что G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных резервов ЦБ для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение было бы незаконным, вопиющим и потребовало бы соответствующего ответа. Он назвал это «фактически прямым воровством».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных