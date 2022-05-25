ЦБ предложил продлить программу возврата комиссий за оплату в СБП по QR-коду

«Мы выступаем за продление программы возмещения торгово-сервисным предприятиям комиссии, которую они платят по СБП, если они платят по C2B через QR-код, до конца этого года. Я рассчитываю, что мы и на следующий год попросим правительство поддержать предприятия в этой части», — рассказала Скоробогатова (цитата по ТАСС). Регулятор направил соответствующее предложение в правительство, добавила она.