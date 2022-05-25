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Финансы

ЦБ предложил продлить программу возврата комиссий за оплату в СБП по QR-коду

Ведомости

Центробанк предложил продлить программу по возмещению компаниям комиссий за платежи по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП), заявила первый зампредседателя регулятора Ольга Скоробогатова в ходе встречи Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».

«Мы выступаем за продление программы возмещения торгово-сервисным предприятиям комиссии, которую они платят по СБП, если они платят по C2B через QR-код, до конца этого года. Я рассчитываю, что мы и на следующий год попросим правительство поддержать предприятия в этой части», — рассказала Скоробогатова (цитата по ТАСС). Регулятор направил соответствующее предложение в правительство, добавила она.

В программе возврата комиссии за оплату по QR-коду в СБП участвуют Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие», Газпромбанк, «Тинькофф», Райффайзенбанк, ПСБ, Альфа-банк и др.

На сайте СБП говорится, что программа действует с 1 июля 2021 г. по 1 июля 2022 г. Малый и средний бизнес может подключить систему быстрых платежей в банке из списка, чтобы получить возврат. Банки — участники программы в первую неделю месяца отправляют данные об уплаченной комиссии в Минэкономразвития. Затем министерство возвращает деньги банку, а он — компании. Возврат занимает до 32 рабочих дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных