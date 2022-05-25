ЦБ предложил продлить программу возврата комиссий за оплату в СБП по QR-коду
Центробанк предложил продлить программу по возмещению компаниям комиссий за платежи по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП), заявила первый зампредседателя регулятора Ольга Скоробогатова в ходе встречи Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».
«Мы выступаем за продление программы возмещения торгово-сервисным предприятиям комиссии, которую они платят по СБП, если они платят по C2B через QR-код, до конца этого года. Я рассчитываю, что мы и на следующий год попросим правительство поддержать предприятия в этой части», — рассказала Скоробогатова (цитата по ТАСС). Регулятор направил соответствующее предложение в правительство, добавила она.
В программе возврата комиссии за оплату по QR-коду в СБП участвуют Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие», Газпромбанк, «Тинькофф», Райффайзенбанк, ПСБ, Альфа-банк и др.
На сайте СБП говорится, что программа действует с 1 июля 2021 г. по 1 июля 2022 г. Малый и средний бизнес может подключить систему быстрых платежей в банке из списка, чтобы получить возврат. Банки — участники программы в первую неделю месяца отправляют данные об уплаченной комиссии в Минэкономразвития. Затем министерство возвращает деньги банку, а он — компании. Возврат занимает до 32 рабочих дней.