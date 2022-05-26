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Финансы

Набиуллина заявила о наличии у России средств для обслуживания госдолга

Ведомости

У России нет проблем с наличием финансовых средств для обслуживания государственного долга, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР).

«У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких. С точки зрения возможности проведения платежей мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях», — подчеркнула Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

25 мая в 7:00 мск истекла генеральная лицензия минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В ведомстве заявили, что лицензию решено не продлевать. В российском Министерстве финансов в ответ подчеркнули, что данное решение ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. В российском Минфине заявили, что будут обслуживать госдолг в рублях.

Минфин ранее уже выполнял долговые обязательства в рублях, когда в начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. 20 мая российское министерство выплатило купонный доход по выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026 и 2036 гг. в долларах и евро соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных