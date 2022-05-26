Набиуллина заявила о наличии у России средств для обслуживания госдолга

25 мая в 7:00 мск истекла генеральная лицензия минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В ведомстве заявили, что лицензию решено не продлевать. В российском Министерстве финансов в ответ подчеркнули, что данное решение ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. В российском Минфине заявили, что будут обслуживать госдолг в рублях.