Набиуллина заявила о наличии у России средств для обслуживания госдолга
У России нет проблем с наличием финансовых средств для обслуживания государственного долга, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР).
«У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких. С точки зрения возможности проведения платежей мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях», — подчеркнула Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).
25 мая в 7:00 мск истекла генеральная лицензия минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В ведомстве заявили, что лицензию решено не продлевать. В российском Министерстве финансов в ответ подчеркнули, что данное решение ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. В российском Минфине заявили, что будут обслуживать госдолг в рублях.
Минфин ранее уже выполнял долговые обязательства в рублях, когда в начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. 20 мая российское министерство выплатило купонный доход по выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026 и 2036 гг. в долларах и евро соответственно.