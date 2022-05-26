ЦБ предложил повысить порог обязательного контроля сделок до 1 млн рублей

Порог в 600 000 руб. действует в рамках «антиотмывочного» закона, который вступил в силу в 2002 г. С тех пор эта сумма не изменялась, хотя несколько раз банки предлагали повысить ее. Согласно законодательству, обязательному контролю подлежат снятие и зачисление средств на счет организации, покупка или продажа валюты, покупка ценных бумаг, внесение средств в уставный капитал компании. С 2021 г. банки должны контролировать подобные операции с наличными на 600 000 руб., почтовые переводы на сумму более 100 000 руб. и возврат средств со счетов операторов связи на такую же сумму.