ЦБ предложил повысить порог обязательного контроля сделок до 1 млн рублей
Банк России предложил повысить порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом с 600 000 до 1 млн руб., а по недвижимости — с 3 до 5 млн руб., заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».
«Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 000 рублей до 1 млн рублей, а по недвижимости — с 3 млн до 5 млн рублей», — заявила Набиуллина (цитата по ТАСС).
Она рассказала, что планируется провести ревизию операций, которые подлежат обязательному контролю, потому что по многим из них от этого можно отказаться.
Порог в 600 000 руб. действует в рамках «антиотмывочного» закона, который вступил в силу в 2002 г. С тех пор эта сумма не изменялась, хотя несколько раз банки предлагали повысить ее. Согласно законодательству, обязательному контролю подлежат снятие и зачисление средств на счет организации, покупка или продажа валюты, покупка ценных бумаг, внесение средств в уставный капитал компании. С 2021 г. банки должны контролировать подобные операции с наличными на 600 000 руб., почтовые переводы на сумму более 100 000 руб. и возврат средств со счетов операторов связи на такую же сумму.