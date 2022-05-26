Газета
Финансы

ЦБ предложил повысить порог обязательного контроля сделок до 1 млн рублей

Ведомости

Банк России предложил повысить порог обязательного контроля сделок Росфинмониторингом с 600 000 до 1 млн руб., а по недвижимости — с 3 до 5 млн руб., заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».

«Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 000 рублей до 1 млн рублей, а по недвижимости — с 3 млн до 5 млн рублей», — заявила Набиуллина (цитата по ТАСС).

Она рассказала, что планируется провести ревизию операций, которые подлежат обязательному контролю, потому что по многим из них от этого можно отказаться.

Порог в 600 000 руб. действует в рамках «антиотмывочного» закона, который вступил в силу в 2002 г. С тех пор эта сумма не изменялась, хотя несколько раз банки предлагали повысить ее. Согласно законодательству, обязательному контролю подлежат снятие и зачисление средств на счет организации, покупка или продажа валюты, покупка ценных бумаг, внесение средств в уставный капитал компании. С 2021 г. банки должны контролировать подобные операции с наличными на 600 000 руб., почтовые переводы на сумму более 100 000 руб. и возврат средств со счетов операторов связи на такую же сумму.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных