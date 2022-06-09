Крупные российские банки будут закупать отечественные банкоматы

Инвестиции в проект BFS оценили в около 1,5 млрд руб. В эту сумму входит субсидия, которую компания получила в результате выигрыша в конкурсе Минпромторга, рассказал Жилонов, однако сумму субсидии не раскрыл. В Минпромторге также не назвали ее. Компания ожидает, что затраты окупятся не более чем за три года. Планируется выпускать до 15 000 банкоматов в год, однако потенциально выпуск можно увеличить вдвое. Собеседник издания оценил потребность российского рынка в 20 000 новых банкоматов в год.