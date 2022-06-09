Крупные российские банки будут закупать отечественные банкоматы
Крупные российские банки, часть из которых попала под ограничения, будут закупать банкоматы отечественного производства, сообщил РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций. Согласно постановлению правительства, в 2021 г. доля российских банкоматов должна была составлять не менее 18% для банков с госучастием, а в 2022 г. — 20%.
В Сбербанке рассказали, что сейчас в России продаются только иностранные банкоматы. Российская компания BFS, которая ранее поставляла устройства из-за рубежа, сама занялась их производством, сообщил гендиректор компании Артем Жилонов. Такие терминалы будут работать на процессорах «Эльбрус», а их производство начнется в 2023 г. По его словам, банкоматами компании заинтересовались крупные банки, в том числе ВТБ. Были сформированы рабочие группы, которые планируют первые партии поставок. По словам Жилонова, один из банков хочет закупить в начале 2023 г. 1500 банкоматов.
В ВТБ подтвердили, что банк хочет переориентироваться на отечественные банкоматы и после выпуска первых устройств BFS протестирует их. По результатам пилотного проекта банк примет решение о полноценном внедрении их в сеть банкоматов ВТБ. Сбербанк также заинтересован в диверсификации парка банкоматов и готов рассматривать предложения производителей, если они будут отвечать определенным требованиям, заявили в банке. Росбанк изучает возможность использовать отечественные банкоматы, банк «Русский стандарт» не исключил такой возможности. Другие крупные банки не ответили на запрос издания. Банкоматы в России производят «Ростех» и компания SFOUR. Они не ответили на запросы издания.
Инвестиции в проект BFS оценили в около 1,5 млрд руб. В эту сумму входит субсидия, которую компания получила в результате выигрыша в конкурсе Минпромторга, рассказал Жилонов, однако сумму субсидии не раскрыл. В Минпромторге также не назвали ее. Компания ожидает, что затраты окупятся не более чем за три года. Планируется выпускать до 15 000 банкоматов в год, однако потенциально выпуск можно увеличить вдвое. Собеседник издания оценил потребность российского рынка в 20 000 новых банкоматов в год.
В банкоматах BFS будет установлен российский процессор «Эльбрус», а также будут использоваться российский дизайн, документация, корпусные элементы и ПО. Иностранными будут модуль распознавания и обработки наличности и часть комплектующих, которые планируется заместить российскими в течение нескольких лет. В банкоматах будет использоваться операционная система Linux.