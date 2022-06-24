Газета
Финансы

ЦБ смягчил требования к резидентам по взносам в капитал иностранных компаний

Ведомости

Банк России разрешил резидентам без получения индивидуального разрешения ЦБ вносить до 15 млн руб. на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если средства вносятся в валюте недружественного государства, говорится в сообщении регулятора. Указанное решение действует на сделки, совершенные с 1 июня 2022 г.

Резидентам не потребуется индивидуальное разрешение ЦБ, если «операция осуществляется в иностранной валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, независимо от места нахождения получателя таких денежных средств на сумму, не превышающую эквивалент 15 млн рублей по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа», отмечается в решении рабочей группы ЦБ.

«Аналогичные требования распространяются и на взносы нерезидентам по договорам простого товарищества», — говорится в сообщении.

27 мая регулятор разрешил резидентам вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений при соблюдении ряда условий. Разрешалось делать платежи только в пользу компаний из дружественных стран и в валюте этой страны или в рублях. Кроме того, такие платежи не должны превышать 10 млн руб. или эквивалент в другой валюте.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных