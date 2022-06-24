ЦБ смягчил требования к резидентам по взносам в капитал иностранных компаний
Банк России разрешил резидентам без получения индивидуального разрешения ЦБ вносить до 15 млн руб. на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если средства вносятся в валюте недружественного государства, говорится в сообщении регулятора. Указанное решение действует на сделки, совершенные с 1 июня 2022 г.
Резидентам не потребуется индивидуальное разрешение ЦБ, если «операция осуществляется в иностранной валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, независимо от места нахождения получателя таких денежных средств на сумму, не превышающую эквивалент 15 млн рублей по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа», отмечается в решении рабочей группы ЦБ.
«Аналогичные требования распространяются и на взносы нерезидентам по договорам простого товарищества», — говорится в сообщении.
27 мая регулятор разрешил резидентам вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений при соблюдении ряда условий. Разрешалось делать платежи только в пользу компаний из дружественных стран и в валюте этой страны или в рублях. Кроме того, такие платежи не должны превышать 10 млн руб. или эквивалент в другой валюте.