ЦБ смягчил требования к резидентам по взносам в капитал иностранных компаний

27 мая регулятор разрешил резидентам вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений при соблюдении ряда условий. Разрешалось делать платежи только в пользу компаний из дружественных стран и в валюте этой страны или в рублях. Кроме того, такие платежи не должны превышать 10 млн руб. или эквивалент в другой валюте.