ЦБ разрешил вносить средства в уставной капитал юрлиц из дружественных стран

Но для этого необходимо будет соблюсти ряд условий, уточняется в документе. Платежи возможны только в пользу компаний из дружественных стран и должны быть совершены в валюте этой страны или в рублях. Кроме того, такой платеж не должен превышать 10 млн руб. или эквивалент в другой валюте.