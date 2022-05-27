ЦБ разрешил вносить средства в уставной капитал юрлиц из дружественных стран
Банк России разрешил резидентам вносить средства в уставной капитал компаний из дружественных стран, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений. Указанное разрешение действует на сделки, совершенные с 1 апреля 2022 г.
«Рабочая группа Банка России приняла решение разрешить резидентам осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в имуществе юридических лиц — нерезидентов, а также по оплате взноса резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений без получения индивидуальных разрешений Банка России», — написано в решении рабочей группы ЦБ.
Но для этого необходимо будет соблюсти ряд условий, уточняется в документе. Платежи возможны только в пользу компаний из дружественных стран и должны быть совершены в валюте этой страны или в рублях. Кроме того, такой платеж не должен превышать 10 млн руб. или эквивалент в другой валюте.
«Если же перечисленные условия не применимы, то для проведения операции резиденту, как и раньше, требуется получить специальное разрешение Банка России», — говорится в сообщении регулятора.