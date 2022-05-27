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ЦБ разрешил вносить средства в уставной капитал юрлиц из дружественных стран

Ведомости

Банк России разрешил резидентам вносить средства в уставной капитал компаний из дружественных стран, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений. Указанное разрешение действует на сделки, совершенные с 1 апреля 2022 г.

«Рабочая группа Банка России приняла решение разрешить резидентам осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в имуществе юридических лиц — нерезидентов, а также по оплате взноса резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений без получения индивидуальных разрешений Банка России», — написано в решении рабочей группы ЦБ.

Но для этого необходимо будет соблюсти ряд условий, уточняется в документе. Платежи возможны только в пользу компаний из дружественных стран и должны быть совершены в валюте этой страны или в рублях. Кроме того, такой платеж не должен превышать 10 млн руб. или эквивалент в другой валюте.

«Если же перечисленные условия не применимы, то для проведения операции резиденту, как и раньше, требуется получить специальное разрешение Банка России», — говорится в сообщении регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных