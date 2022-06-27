В Госдуме предложили дать право на имущественный вычет самозанятым
Группа депутатов и сенаторов в ближайшие дни внесет в Госдуму законопроект, в котором предлагается дать право самозанятым на имущественный налоговый вычет, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что налогоплательщики – индивидуальные предприниматели имеют право на имущественный налоговый вычет по НДФЛ. При переходе на режим самозанятого налоговая нагрузка в денежном выражении снижается, однако у работника пропадает право на налоговый вычет при покупке имущества. В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что законопроект пока не поступал в министерство.
По мнению авторов законопроекта, нужно дать право самозанятым на налоговый вычет на весь срок эксперимента по налогу на профессиональный доход, то есть до 2029 г. Они отметили, что самозанятых в России становится все больше, однако у них меньше прав, чем у ИП. У этой категории россиян есть запрос на получение имущественного вычета, и его введение позволит популяризовать статус самозанятого и побудить людей «выходить из тени».
Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим для работающих «на себя» россиян, который стартовал в качестве эксперимента в 2019 г. в четырех регионах. С 2020 г. его распространили на все российские регионы. Предполагается, что режим будет действовать в течение 10 лет. Самозанятые могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4% или 6% (для работы с юрлицами).