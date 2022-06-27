В Госдуме предложили дать право на имущественный вычет самозанятым

По мнению авторов законопроекта, нужно дать право самозанятым на налоговый вычет на весь срок эксперимента по налогу на профессиональный доход, то есть до 2029 г. Они отметили, что самозанятых в России становится все больше, однако у них меньше прав, чем у ИП. У этой категории россиян есть запрос на получение имущественного вычета, и его введение позволит популяризовать статус самозанятого и побудить людей «выходить из тени».