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Финансы

В Госдуме предложили дать право на имущественный вычет самозанятым

Ведомости

Группа депутатов и сенаторов в ближайшие дни внесет в Госдуму законопроект, в котором предлагается дать право самозанятым на имущественный налоговый вычет, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что налогоплательщики – индивидуальные предприниматели имеют право на имущественный налоговый вычет по НДФЛ. При переходе на режим самозанятого налоговая нагрузка в денежном выражении снижается, однако у работника пропадает право на налоговый вычет при покупке имущества. В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что законопроект пока не поступал в министерство.

По мнению авторов законопроекта, нужно дать право самозанятым на налоговый вычет на весь срок эксперимента по налогу на профессиональный доход, то есть до 2029 г. Они отметили, что самозанятых в России становится все больше, однако у них меньше прав, чем у ИП. У этой категории россиян есть запрос на получение имущественного вычета, и его введение позволит популяризовать статус самозанятого и побудить людей «выходить из тени».

Налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим для работающих «на себя» россиян, который стартовал в качестве эксперимента в 2019 г. в четырех регионах. С 2020 г. его распространили на все российские регионы. Предполагается, что режим будет действовать в течение 10 лет. Самозанятые могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4% или 6% (для работы с юрлицами).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных