Bloomberg: Украина к осени должна выплатить $1,4 млрд внешнего долга

В начале марта МВФ утвердил экстренный кредит для Украины в размере $1,4 млрд, отменив существующее соглашение о резерве страны с фондом, которому оставалось выплатить $2,2 млрд из первоначальных $5 млрд, утвержденных в 2020 г. В апреле МВФ одобрил создание специального счета для содействия стабилизации экономики Украины. В мае в палате представителей конгресса США одобрили законопроект по помощи Украине в сокращении госдолга, в том числе, через содействие в международных организациях одобрения приостановки всех международных платежей Киева.