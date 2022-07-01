Bloomberg: Украина к осени должна выплатить $1,4 млрд внешнего долга
Украина к 1 сентября текущего года обязана выплатить $1,4 млрд внешнего долга, подсчитал Bloomberg. Как пишет агентство со ссылкой на источники, украинские чиновники изучают возможность реструктуризации долга, поскольку возможности финансирования «разоренной войной страны рискуют иссякнуть».
Собеседники издания отмечают, что рассматриваются несколько сценариев. Согласно источникам агентства, один из вариантов, который рассматривает Украина, включает в себя так называемое получение согласия — запрос от эмитента об одобрении держателя облигаций для изменения условий выпущенных ценных бумаг. Другая включает использование замороженных активов России в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи неясна, отмечают собеседники издания. Окончательное решение по вариантам реструктуризации украинского долга ожидается не раньше позднего лета.
Сейчас долларовые и еврооблигации Украины торгуются ниже уровней, что указывает на кризис и риск реструктуризации. Облигации с погашением в сентябре торгуются с дисконтом более 40% к их номинальной стоимости, согласно данным, собранным агентством.
В Международном валютном фонде (МВФ) агентству отказались комментировать эту информацию, отметив лишь, что сотрудники МВФ взаимодействовали с украинскими властями с момента начала вторжения в конце февраля и продолжают это делать.
В начале марта МВФ утвердил экстренный кредит для Украины в размере $1,4 млрд, отменив существующее соглашение о резерве страны с фондом, которому оставалось выплатить $2,2 млрд из первоначальных $5 млрд, утвержденных в 2020 г. В апреле МВФ одобрил создание специального счета для содействия стабилизации экономики Украины. В мае в палате представителей конгресса США одобрили законопроект по помощи Украине в сокращении госдолга, в том числе, через содействие в международных организациях одобрения приостановки всех международных платежей Киева.
В апреле МВФ опубликовал прогноз, согласно которому ВВП Украины из-за идущих боевых действий по итогам 2022 г. может упасть на 35%, России — на 8,5%. В мае Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оценивал спад украинской экономики ЕБРР в 30%, ухудшив прогноз по сравнению с мартовской оценкой (-20%). Центральный банк Украины повысил ключевую процентную ставку до 25% с 10% на своем последнем заседании 3 июня, чтобы поддержать гривну.