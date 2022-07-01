Россиянам спишут долги на 3 млрд рублей по процедуре внесудебного банкротства

С сентября 2020 г. по май 2022 г. российские граждане подали 19 600 заявлений в многофункциональные центры (МФЦ) в рамках процедуры внесудебного банкротства. За это время допуск к процедуре одобрили 9000 россиян, а 6000 из них уже полностью ее завершили. Торосов не уточнил сумму уже списанных задолженностей. Он добавил, что сумма долгов по всем одобренным заявкам составит 3 млрд руб.