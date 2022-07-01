Россиянам спишут долги на 3 млрд рублей по процедуре внесудебного банкротства
Россиянам спишут более 3 млрд руб. по кредитам без суда. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя министра экономического развития Илью Торосова.
С сентября 2020 г. по май 2022 г. российские граждане подали 19 600 заявлений в многофункциональные центры (МФЦ) в рамках процедуры внесудебного банкротства. За это время допуск к процедуре одобрили 9000 россиян, а 6000 из них уже полностью ее завершили. Торосов не уточнил сумму уже списанных задолженностей. Он добавил, что сумма долгов по всем одобренным заявкам составит 3 млрд руб.
«Доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаев, то по итогам мая 2022-го эта цифра равна 61%», — отметил замглавы Минэкономики.
По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, пока что роста обращений за внесудебным банкротством не наблюдается, несмотря на увеличение числа граждан, осведомленных о такой возможности. Однако значительной активации обращений за банкротством без суда можно ожидать к середине 2023 г., добавил Юхнин. Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян отметил, что количество личных банкротств растет, но это связано не столько со снижением реальных доходов граждан, сколько с популяризацией процедуры.
На сегодняшний день президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев оценивает количество должников в 7-8 млн заемщиков, что несколько больше показателей начала 2022 г. Он отметил, что потенциально в России под условия внесудебного банкротства попадают 3 млн человек.