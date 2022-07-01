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Финансы

Россиянам спишут долги на 3 млрд рублей по процедуре внесудебного банкротства

Ведомости

Россиянам спишут более 3 млрд руб. по кредитам без суда. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя министра экономического развития Илью Торосова. 

С сентября 2020 г. по май 2022 г. российские граждане подали 19 600 заявлений в многофункциональные центры (МФЦ) в рамках процедуры внесудебного банкротства. За это время допуск к процедуре одобрили 9000 россиян, а 6000 из них уже полностью ее завершили. Торосов не уточнил сумму уже списанных задолженностей. Он добавил, что сумма долгов по всем одобренным заявкам составит 3 млрд руб.

«Доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаев, то по итогам мая 2022-го эта цифра равна 61%», — отметил замглавы Минэкономики.

По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, пока что роста обращений за внесудебным банкротством не наблюдается, несмотря на увеличение числа граждан, осведомленных о такой возможности. Однако значительной активации обращений за банкротством без суда можно ожидать к середине 2023 г., добавил Юхнин. Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян отметил, что количество личных банкротств растет, но это связано не столько со снижением реальных доходов граждан, сколько с популяризацией процедуры.

На сегодняшний день президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев оценивает количество должников в 7-8 млн заемщиков, что несколько больше показателей начала 2022 г. Он отметил, что потенциально в России под условия внесудебного банкротства попадают 3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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