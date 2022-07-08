Курс евро к доллару упал ниже $1,01 впервые за двадцать лет
Курс евро к доллару снизился до значений за декабрь 2002 г. — валюта стоит ниже $1,01, согласно данным торгов Мосбиржи.
В 10:44 мск курс евро к доллару падал до $1,0081 с уровня прошлого закрытия в $1,0159. На данный момент (на 12:15 по мск) курс евро к доллару составляет $1,0111.
Снижение также ускорили и другие валюты. Доллар к йене опускался до 135,86 иены, на начало торгов он был на отметке 135,98 иены за доллар.
Рубль же начал укрепляться к доллару и евро на старте торгов. Сделки проходили в диапазоне 61,55–62,02 руб., однако по итогам первой минуты торгов курс составил 61,8925 руб. Евро подешевел на 35,25 коп к закрытию четверга до 63,2475 руб.
В конце июня Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что зона евро, конкурирующая с долларовой, сейчас слабеет, Европе сейчас «навязывают» более дорогие американские продукты, что впоследствии приведет к ослаблению евро и возможному возврату к национальной валюте.