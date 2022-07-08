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Курс евро к доллару упал ниже $1,01 впервые за двадцать лет

Ведомости

Курс евро к доллару снизился до значений за декабрь 2002 г. — валюта стоит ниже $1,01, согласно данным торгов Мосбиржи.

В 10:44 мск курс евро к доллару падал до $1,0081 с уровня прошлого закрытия в $1,0159. На данный момент (на 12:15 по мск) курс евро к доллару составляет $1,0111.

Снижение также ускорили и другие валюты. Доллар к йене опускался до 135,86 иены, на начало торгов он был на отметке 135,98 иены за доллар.

Рубль же начал укрепляться к доллару и евро на старте торгов. Сделки проходили в диапазоне 61,55–62,02 руб., однако по итогам первой минуты торгов курс составил 61,8925 руб. Евро подешевел на 35,25 коп к закрытию четверга до 63,2475 руб.

В конце июня Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что зона евро, конкурирующая с долларовой, сейчас слабеет, Европе сейчас «навязывают» более дорогие американские продукты, что впоследствии приведет к ослаблению евро и возможному возврату к национальной валюте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных