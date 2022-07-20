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Финансы

ЦБ предложил увеличить размер активов для статуса квалифицированного инвестора

Ведомости

Банк России предложил увеличить размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, с 6 до 30 млн руб., говорится на сайте регулятора.

«Среди разработанных предложений ­— увеличение с 6 до 30 млн руб. размера активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, а также пересмотр требований к их формированию. Это соответствует мировой практике определения квалификации по имущественному статусу», — рассказали в ЦБ.

Также регулятор планирует временно разрешить сделки с иностранными ценными бумагами только квалифицированным инвесторам из-за инфраструктурных и санкционных рисков, которые могут привести к новым блокировкам активов розничных инвесторов. ЦБ планирует пересмотреть максимальный размер плеча, который доступен неквалифицированным инвесторам, и ввести обязательное уведомление о рисках при совершении сделок с использованием заемных средств.

Регулятор решил увеличить число вопросов в тесте перед покупкой сложных финансовых инструментов и ввести временные интервалы между пересдачами. Также ЦБ создаст единый реестр квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, которые прошли тестирование, чтобы после смены брокера клиентам не нужно было проходить его заново.

«Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — отметили в Банке России.

По данным ЦБ, из-за санкций заблокированы активы на счетах более 5 млн инвесторов. С конца февраля задолженность клиентов перед 11 крупнейшими брокерами достигла 2,5 млрд руб. из-за принудительных маржин-коллов.

Сейчас неквалифицированный инвестор может без тестирования совершать сделки с акциями, депозитарными расписками или ETF эмитентов высокой надежности, ОФЗ, паями ПИФов. Для доступа к более рисковым инструментам инвестор должен сдать специальный тест. В случае ошибки его можно бесплатно пересдать неограниченное количество раз. С 1 сентября ЦБ планирует увеличить число вопросов в тесте до 11.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных