ЦБ предложил увеличить размер активов для статуса квалифицированного инвестора
Банк России предложил увеличить размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, с 6 до 30 млн руб., говорится на сайте регулятора.
«Среди разработанных предложений — увеличение с 6 до 30 млн руб. размера активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора, а также пересмотр требований к их формированию. Это соответствует мировой практике определения квалификации по имущественному статусу», — рассказали в ЦБ.
Также регулятор планирует временно разрешить сделки с иностранными ценными бумагами только квалифицированным инвесторам из-за инфраструктурных и санкционных рисков, которые могут привести к новым блокировкам активов розничных инвесторов. ЦБ планирует пересмотреть максимальный размер плеча, который доступен неквалифицированным инвесторам, и ввести обязательное уведомление о рисках при совершении сделок с использованием заемных средств.
Регулятор решил увеличить число вопросов в тесте перед покупкой сложных финансовых инструментов и ввести временные интервалы между пересдачами. Также ЦБ создаст единый реестр квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, которые прошли тестирование, чтобы после смены брокера клиентам не нужно было проходить его заново.
«Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — отметили в Банке России.
По данным ЦБ, из-за санкций заблокированы активы на счетах более 5 млн инвесторов. С конца февраля задолженность клиентов перед 11 крупнейшими брокерами достигла 2,5 млрд руб. из-за принудительных маржин-коллов.
Сейчас неквалифицированный инвестор может без тестирования совершать сделки с акциями, депозитарными расписками или ETF эмитентов высокой надежности, ОФЗ, паями ПИФов. Для доступа к более рисковым инструментам инвестор должен сдать специальный тест. В случае ошибки его можно бесплатно пересдать неограниченное количество раз. С 1 сентября ЦБ планирует увеличить число вопросов в тесте до 11.
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