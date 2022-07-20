ЦБ предложил увеличить размер активов для статуса квалифицированного инвестора

Сейчас неквалифицированный инвестор может без тестирования совершать сделки с акциями, депозитарными расписками или ETF эмитентов высокой надежности, ОФЗ, паями ПИФов. Для доступа к более рисковым инструментам инвестор должен сдать специальный тест. В случае ошибки его можно бесплатно пересдать неограниченное количество раз. С 1 сентября ЦБ планирует увеличить число вопросов в тесте до 11.