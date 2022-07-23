В Совфеде допустили возврат к прежнему курсу рубля до конца года

Средняя ключевая ставка в этом году теперь ожидается на уровне 10,5–10,8% (в июне — 10,8–11,4%, в апреле — 12,5–14%). Дальнейшие решения по ставке ЦБ будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отметил регулятор. На июльском заседании регулятор рассматривал три варианта решения по ставке — 8%, 8,5% и 9%, рассказала Набиуллина. По ее словам, потенциал для дальнейшего снижения на среднесрочном горизонте сохраняется.