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Финансы

В Совфеде допустили возврат к прежнему курсу рубля до конца года

Ведомости

Банк России может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца 2022 года. Вслед за этим курс рубля вернется к показателю в 70–80 за евро, считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года, докризисного уровня в 5%», — сказал Абрамов (цитата по «РИА Новости»). Он считает, что доступность кредитов вырастет не только для населения, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств.

Вместе со снижением ключевой ставки, ожидает сенатор, будет снижаться и курс рубля.

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — отметил он.

Совет директоров Банка России на заседании 22 июля неожиданно понизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов, до 8% годовых. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали ее снижения максимум до 8,5%, большинство склонялись к 9%. ЦБ также обновил свой макропрогноз, который по ряду показателей на этот год, в том числе по инфляции и ВВП, стал оптимистичнее.

Средняя ключевая ставка в этом году теперь ожидается на уровне 10,5–10,8% (в июне — 10,8–11,4%, в апреле — 12,5–14%). Дальнейшие решения по ставке ЦБ будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отметил регулятор. На июльском заседании регулятор рассматривал три варианта решения по ставке — 8%, 8,5% и 9%, рассказала Набиуллина. По ее словам, потенциал для дальнейшего снижения на среднесрочном горизонте сохраняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных