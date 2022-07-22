Ждать ли от ЦБ нового снижения ставки после ее неожиданно резкого сокращения

ЦБ также повысил прогноз по профициту счета текущих операций в этом году до $243 млрд со $145 млрд, в 2023 г. – до $125 млрд с $69 млрд, в 2024 г. – до $50 млрд с $24 млрд. Ожидания по объемам российского экспорта улучшились на все три года: в 2022 г. – до $593 млрд с $505 млрд, в 2023 г. – до $499 млрд с $432 млрд, в 2024 г. – до $446 млрд с $405 млрд. По импорту на 2022 г. прогноз ухудшен до $316 млрд с $321 млрд, а на следующие два улучшен: в 2023 г. – до $338 млрд (вместо $325 млрд), в 2024 г. – до $359 млрд (вместо $340 млрд). Прогноз по оттоку капитала из России в этом году повышен до $246 млрд с $151 млрд, в 2023 г. – до $125 млрд с $69 млрд, в 2024 г. – до $50 млрд с $24 млрд.