Банк России неожиданно снизил ключевую ставку до 8%

В SberCIB ожидали шага в 1 п. п. Цены на многие категории товаров и услуг продолжают корректироваться после всплеска в марте-апреле, в июне впервые была зафиксирована дефляция, а в июле изменение цен пока близко к нулевому с поправкой на заранее запланированную индексацию тарифов, говорил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. К тому же, курс рубля к доллару по-прежнему близок к наиболее крепким значениями за последние годы и может вновь подойти к отметке 50 руб./$ в ближайшие дни на фоне предстоящих крупных налоговых и дивидендных выплат от экспортеров.