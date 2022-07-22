Банк России неожиданно снизил ключевую ставку до 8%Инфляция продолжает замедляться, а ЦБ надо стимулировать кредитование и поддержать экономику
Совет директоров Банка России на заседании 22 июля неожиданно снизил ключевую ставку на 1,5 пункта, до 8%. Это пятое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. С 8 апреля ставка начала снижаться.
Столь радикальный шаг ЦБ в своём релизе объясняет тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции — это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 г., пишет ЦБ. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Но внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
ЦБ улучшил прогноз снижения ВВП: в базовом сценарии с учетом складывающейся ситуации в экономике Банк России прогнозирует его сокращение в 2022 г. на 4-6% (ранее 8-10%).
Принятые Банком России в апреле - июле решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности, уточняет ЦБ.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели (4%), процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Большинство (13 из 18) опрошенных «Ведомостями» экспертов прогнозировали снижение ставки на 0,5 п. п. Максимальный ожидаемый экспертами от регулятора шаг был 1 п. п.: такого развития событий не исключали семь аналитиков.
Замедление темпов инфляции, необходимость сдержать укрепление рубля, стимулировать кредитование и поддержать экономику – основные доводы в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики, которые называли аналитики.
Дефляция в России за период с 9 по 15 июля ускорилась до 0,17%, следует из данных Росстата. Годовая инфляция замедлилась до 15,39% с 15,62% неделей ранее. В июне Росстат зафиксировал дефляцию впервые за историю наблюдений: индекс потребительских цен в России снизился на 0,35% по сравнению с маем. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в июне выросли на 0,9 п. п. к маю – до 12,4%, писал ранее ЦБ.
Сам ЦБ прогнозирует инфляцию в 2022 г. в диапазоне 14-17%, затем она снизится до 5–7% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г.
Банку России приходится действовать в условиях быстрых изменений многих показателей: импорта, курса рубля, потребительского спроса и экономической активности, отметил экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Если инфляционные ожидания несколько сгладились в июне после резкого улучшения весной, то оценки базовой инфляции говорят о ее продолжающемся замедлении, подчеркнул эксперт.
В SberCIB ожидали шага в 1 п. п. Цены на многие категории товаров и услуг продолжают корректироваться после всплеска в марте-апреле, в июне впервые была зафиксирована дефляция, а в июле изменение цен пока близко к нулевому с поправкой на заранее запланированную индексацию тарифов, говорил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. К тому же, курс рубля к доллару по-прежнему близок к наиболее крепким значениями за последние годы и может вновь подойти к отметке 50 руб./$ в ближайшие дни на фоне предстоящих крупных налоговых и дивидендных выплат от экспортеров.
Доллар на Московской бирже в ожидании решения по ключевой ставке укреплялся и торговался по 57,8 руб. (+ 1,2 руб.,), евро торговался по 58 руб. До этого с 6 июля курс рубля слабел и только 21 июля показал опять укрепление: к доллару на 2,8% (+1,62) и к евро на 1,6% (+0,93).
Сильное укрепление рубля снижает стоимость импортных товаров и замедляет инфляцию, но это неблагоприятно для бюджета, треть доходов которого формируется за счет нефтегазовых поступлений, а курс доллара в нем заложен выше 70 руб./$. Каждые 10 руб., на которые укрепляется рубль, стоят бюджету более 1 трлн руб., говорил министр финансов Антон Силуанов. Раньше Минфин мог оказывать влияние на курс рубля с помощью покупок валюты в рамках бюджетного правила, но из-за санкций лишился такой возможности. Сейчас ведомство работает над модификацией параметров бюджетного правила. В частности, ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в $60/барр. и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр./сутки, писали «Ведомости».
Один из других факторов снижения ключевой ставки – необходимость рыночного кредитования как в потребительском, так и в корпоративном секторе. В июне розничное кредитование, включая ипотеку, ожило. После двухмесячного спада в июне ипотека показала рост: выдачи подскочили на 78,5% относительно мая до 251,5 млрд руб., а их количество – на 87% до 68 600 шт., следует из данных Frank RG. Весь рынок кредитования достиг в июне 675,3 млрд руб., прибавив 69,8% относительно мая. Но в годовом выражении рынок все еще отстает от значений прошлого года на 47,6%, оставаясь на уровне мая 2019 г.
Насколько эффективным окажется решение регулятора и принесет ли оно ожидаемый результат для российской экономики, будет видно по результатам динамики инфляции, потребительских расходов, объемов кредитования населения и бизнеса, добавила председатель правления «Абсолют банка» Татьяна Ушкова. Снижение ставки приведет к дальнейшей коррекции уровня процентов по вкладам, что может стимулировать граждан начать более активно рассматривать различные виды инвестиций, чтобы обеспечить пассивный доход, заметила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Уже сейчас ставки по вкладам в банках сильно ниже уровня ключевой: по итогам первой декады июля средняя максимальная ставка в топ-10 банках составила 7,65%, следует из последних данных ЦБ.