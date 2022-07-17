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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 9%

К концу года она может опуститься до 7,5%
Любовь Романова
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина / Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 22 июля примет решение вновь понизить ключевую ставку, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Большинство экспертов – 13 из 18 – прогнозируют ее снижение по крайней мере на 50 базисных пунктов (б. п.) до 9% годовых. Максимальный ожидаемый экспертами от регулятора шаг – 100 б. п.: такого развития событий не исключают семь аналитиков. Минимальный – сохранение ставки на нынешнем уровне – прогнозирует один эксперт.

Замедление темпов инфляции, необходимость сдержать укрепление рубля, стимулировать кредитование и поддержать экономику – основные доводы в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики, поясняют аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных