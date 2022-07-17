Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 9%

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 22 июля примет решение вновь понизить ключевую ставку, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Большинство экспертов – 13 из 18 – прогнозируют ее снижение по крайней мере на 50 базисных пунктов (б. п.) до 9% годовых. Максимальный ожидаемый экспертами от регулятора шаг – 100 б. п.: такого развития событий не исключают семь аналитиков. Минимальный – сохранение ставки на нынешнем уровне – прогнозирует один эксперт.