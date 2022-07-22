ЦБ продлит ограничения на выдачу иностранной валюты в сентябре

Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов россиян. Размер комиссии Райффайзенбанка составит 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е., в Росбанке — 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е. Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что в России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать иностранные валюты. Но во время пресс-конференции 22 июля она отметила, что Банк России продолжит стимулировать девалютизацию и трансформацию балансов банков в рубли или дружественную валюту. По оценке регулятора, на руках у россиян находятся доллары и евро наличными на сумму около $85 млрд.