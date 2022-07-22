ЦБ продлит ограничения на выдачу иностранной валюты в сентябре
Банк России в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Она отметила, что оснований полагать, что ситуация с поступлением наличной валюты изменится, у регулятора нет. «Те решения недружественных стран, о которых я уже говорила, – о запрете ввоза в Россию наличной валюты – они остаются в силе», — сказала Набиуллина.
По ее словам, у банков должна остаться возможность выполнять обязательства перед гражданами, у которых ранее были открыты валютные счета, на выдачу им средств в пределах установленного лимита в 10 000. «Именно поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта», – пояснила глава ЦБ.
В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. По решению регулятора до 9 сентября в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. 18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля. 19 мая ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, в ЦБ объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.
Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов россиян. Размер комиссии Райффайзенбанка составит 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е., в Росбанке — 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е. Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что в России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать иностранные валюты. Но во время пресс-конференции 22 июля она отметила, что Банк России продолжит стимулировать девалютизацию и трансформацию балансов банков в рубли или дружественную валюту. По оценке регулятора, на руках у россиян находятся доллары и евро наличными на сумму около $85 млрд.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.