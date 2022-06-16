Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара
Модератор сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил Набиуллину, будет в России проходить конфискация валютных вкладов, а также стоит ли ожидать запрета доллара или евро. «Нет», — ответила она.
В конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор изучает необходимость введения отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц, для физлиц такие меры не рассматриваются. «Нет, насколько я знаю, не обсуждалась эта тема», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС). В 2019 г. ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков уже поднимал вопрос отрицательных ставок по валютным депозитам, в частности, по депозитам в евро.
В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Сообщалось, что до 9 сентября в банке нельзя будет купить наличную валюту – ни доллары, ни евро. Если гражданину нужно выехать за рубеж и ему нужна наличная валюта, ЦБ советовал следующее: расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается карта «Мир».
1 апреля Центробанк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Лимит был увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за границей. Изменения не касаются нерезидентов из недружественных стран, поддерживающих санкции против России. Помимо этого ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу долларов. Снятую с 9 марта комиссию банкам придется вернуть, предупреждал регулятор.
19 мая ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, в ЦБ объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты