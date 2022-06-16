Набиуллина исключила конфискацию валютных вкладов и запрет доллара

В конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор изучает необходимость введения отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц, для физлиц такие меры не рассматриваются. «Нет, насколько я знаю, не обсуждалась эта тема», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС). В 2019 г. ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков уже поднимал вопрос отрицательных ставок по валютным депозитам, в частности, по депозитам в евро.