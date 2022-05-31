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Финансы

ЦБ решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября

Ведомости

Банк России пока не планирует ослаблять ограничения на продажу валюты физическим лицам, введенные до сентября 2022 г., сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — отметила она, отвечая на вопрос о возможных послаблениях по ограничениям продажи наличной валюты для граждан (цитата по ТАСС).

В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Сообщалось, что до 9 сентября в банке нельзя будет купить наличную валюту – ни доллары, ни евро. Если гражданину нужно выехать за рубеж и ему нужна наличная валюта, ЦБ советовал следующее: расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается карта «Мир». 

1 апреля Центробанк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Лимит был увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за границей. Изменения не касаются нерезидентов из недружественных стран, поддерживающих санкции против России. Помимо этого ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу долларов. Снятую с 9 марта комиссию банкам придется вернуть, предупреждал регулятор.

19 мая ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро. «Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — добавили в ЦБ. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных