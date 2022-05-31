ЦБ решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября
Банк России пока не планирует ослаблять ограничения на продажу валюты физическим лицам, введенные до сентября 2022 г., сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — отметила она, отвечая на вопрос о возможных послаблениях по ограничениям продажи наличной валюты для граждан (цитата по ТАСС).
В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Сообщалось, что до 9 сентября в банке нельзя будет купить наличную валюту – ни доллары, ни евро. Если гражданину нужно выехать за рубеж и ему нужна наличная валюта, ЦБ советовал следующее: расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается карта «Мир».
1 апреля Центробанк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Лимит был увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за границей. Изменения не касаются нерезидентов из недружественных стран, поддерживающих санкции против России. Помимо этого ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу долларов. Снятую с 9 марта комиссию банкам придется вернуть, предупреждал регулятор.
19 мая ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро. «Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот», — добавили в ЦБ. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.