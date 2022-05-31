ЦБ решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября

В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Сообщалось, что до 9 сентября в банке нельзя будет купить наличную валюту – ни доллары, ни евро. Если гражданину нужно выехать за рубеж и ему нужна наличная валюта, ЦБ советовал следующее: расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается карта «Мир».